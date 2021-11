Bulai: „PMP, curtat de multe structuri”. Are un atu foarte important

Alfred Bulai a vorbit, la DC News, despre Partidul Mişcarea Populară, subliniind faptul că formaţiunea - deşi nu a intrat în Parlament după ultimele alegeri - are o structură bine conturată în teritoriu, cu primari, viceprimari, consilieri locali.

"PMP-ul ca partid, astăzi, e curtat de multe structuri: e curtat de Orban – nu uitaţi că Orban e un personaj important, cu credibilitate, dar care nu are de fapt partid, nu are structuri, nu are nimic. În schimb, PMP-ul are structuri aproape peste tot în ţară. Are şi consilieri, are o forţă şi sigur că e curtat de toată lumea. (…) PMP îl are acum în frunte pe Cristian Diaconescu. E un politician mult peste partid, el ca personaj este cu totul altceva decât ce au avut ei pe acolo.

Nu spunem Băsescu, el a expirat, slavă Domnului s-a dat la o parte. Dacă se dă total la o parte, adică nu mai vrea să reprezinte PMP pe ici pe colo domnul Băsescu, atunci va fi mai permisiv accesul altora în relaţia cu PMP. Mulţi au avut o problemă că era Traian Băsescu, l-au înjurat şi, ca să fim sinceri, nici nu mai era locomotivă pentru partid, era inutil, era un cost inutil", a spus Alfred Bulai la emisiunea "Nod în papură", de la DC News.

CN al PMP a decis continuarea discuţiilor cu PNL privind un proiect politic comun

Consiliul Naţional al PMP a decis, sâmbătă, continuarea discuţiilor cu PNL privind un proiect politic comun şi a desemnat o echipă de negociere în acest sens, informează biroul de presă al partidului.



Biroul Executiv (BEx) al PNL a hotărât, vineri, demararea discuţiilor cu PMP în vederea fuziunii prin absorbţie, potrivit unor surse liberale. De asemenea, liberalii au stabilit o echipă de negociere pentru aceste discuţii. Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, că există "doar negocieri" cu PMP cu privire la o posibilă fuziune.



La rândul său, preşedintele PMP, Cristian Diaconescu, afirma că "tema fuziunii" dintre PNL şi PMP nu a fost dezbătută în formaţiunea politică pe care o conduce, dar că, în cursul zilei de sâmbătă, va avea loc "o discuţie" despre cooperarea cu liberalii.



"Am văzut ştirea că fuziunea este deja finalizată, că s-ar fi luat o decizie în acest sens. Exclus. Statutar, la orice partid politic o astfel de decizie se ia în structurile de conducere ale partidului respectiv. PMP nu a avut nicio astfel de întâlnire în care să decidă vreo formulă organizatorică. Va avea mâine o discuţie, nu despre fuziune, ci despre cooperare. (...) Am discutat cu toată lumea, inclusiv cu domnul Florin Cîţu. Am discutat şi despre PNRR la ultima întâlnire şi subliniez că PNRR nu se poate renegocia. Să nu intre în această prostie de a invoca aşa ceva în zona europeană pentru că, automat, ne vor plasa politic lângă Polonia şi Ungaria. (...) Nu există tema (fuziunii - n.r.). Nu spun că s-ar întâmpla sau nu s-ar întâmpla câtă vreme nu există acest subiect. O fuziune o propun şi o votează cei din Consiliul Naţional al PMP", spunea vineri Diaconescu, potrivit Agerpres.