Buget uriaș pentru Erasmus: Peste 5 miliarde de euro în 2026 pentru studenţi şi profesori
Data actualizării: 11:30 13 Noi 2025 | Data publicării: 11:30 13 Noi 2025

Buget uriaș pentru Erasmus: Peste 5 miliarde de euro în 2026 pentru studenţi şi profesori
Autor: Alexandra Curtache

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Wavebreak Media
 

Vicepreşedinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunţat joi, la Bruxelles, că programul Erasmus+ va beneficia în 2026 de un buget de peste 5 miliarde de euro, destinat mobilităţilor, formării şi proiectelor educaţionale în toată Europa.

Fondurile vor sprijini dezvoltarea competenţelor, incluziunea, tranziţia digitală şi verde, precum şi elevii şi profesorii ucraineni.

Un sprijin pentru competenţe şi incluziune

Potrivit unui comunicat al Reprezentanţei Comisiei Europene în România, resursele financiare alocate programului Erasmus+ 2026 vor viza mai multe direcţii prioritare: dezvoltarea competenţelor digitale şi verzi, promovarea incluziunii sociale şi sprijinirea comunităţilor educaţionale afectate de crize, cum este cazul Ucrainei.

Prin aceste măsuri, Comisia Europeană urmăreşte să consolideze coeziunea şi mobilitatea în rândul elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din întreaga Uniune Europeană.

Summitul European pentru Educaţie şi Competenţe

Anunţul a fost făcut chiar în ziua în care Roxana Mînzatu găzduieşte la Bruxelles Summitul European pentru Educaţie şi Competenţe. La eveniment participă peste 500 de miniştri ai educaţiei şi muncii din statele membre UE, reprezentanţi ai organizaţiilor din domeniul educaţiei şi companii.

Summitul reprezintă o platformă de dialog şi schimb de bune practici între actorii implicaţi în formarea profesională şi educaţia europeană, consolidând cooperarea la nivel continental.

Mobilitate pentru peste un milion de participanţi

Erasmus+ 2026 va oferi oportunităţi de mobilitate pentru peste un milion de participanţi şi va implica mai mult de 100.000 de organizaţii, incluzând şcoli, universităţi, centre de formare şi ONG-uri.

Organizaţiile interesate pot depune proiecte prin intermediul agenţiilor naţionale Erasmus+, urmând să beneficieze de finanţări pentru stagii, schimburi educaţionale, formare profesională şi proiecte transnaţionale menite să stimuleze inovarea în educaţie.

Prin această iniţiativă, Comisia Europeană reafirmă angajamentul său pentru o educaţie incluzivă, adaptată noilor provocări economice şi sociale, oferind tinerilor şi cadrelor didactice din întreaga Europă şansa de a se conecta, învăţa şi dezvolta competenţe esenţiale pentru viitor.

