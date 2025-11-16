Bucureştiul, pe locul 9 în Top10 Oraşe ale Viitorului. Ciprian Ciucu, discuţie cu ministrul de stat pentru Europa al Germaniei

"Bucureștiul are nevoie de dezvoltare, de investiții serioase, de parteneri importanți.

În raportul realizat de fDi Intelligence, top 10 "Orașele viitorului", orașul nostru se află pe 9.

Experții au analizat costul vieții, capitalul uman, conectivitatea, stilul de viață, potențialul economic și de business.

În clasamentul din acest an, primele trei poziții sunt ocupate de Londra, Dublin și Varșovia. Însă Bucureștiul a devansat Stockholm. Dar nu este suficient!

Despre rolul administrației locale în atragerea investițiilor și a fondurilor europene, am discutat cu Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei.

M-a vizitat la Primăria Sectorului 6 și îi mulțumesc!

De altfel, sunt singurul primar din București care a reprezentat Capitala României în Europa, în toți acești ani", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

De asemenea, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Generală a anunţat şi că întreaga discuţie va putea fi urmărită pe canalul său de Youtube duminică, 16 noiembrie, de la ora 19:00.