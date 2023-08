Bruce Springsteen și-a anulat mai multe concerte din motive de sănătate

Bruce Springsteen a anulat miercuri mai multe concerte incluse în turneul său, fiind invocate motive de sănătate, relatează DPA/PA Media.



Cântăreţul şi compozitorul american în vârstă de 73 de ani urma să urce pe scenă alături de E Street Band pe stadionul Citizens Bank Park din oraşul american Philadelphia miercuri şi vineri, însă aceste concerte au fost amânate.

”Deoarece Bruce Springsteen s-a îmbolnăvit, concertele sale cu The E Street Band de la 16 şi 18 august, la Citizens Bank Park din Philadelphia, au fost amânate.



Lucrăm la reprogramarea datelor, aşa că vă rugăm să vă păstraţi biletele deoarece vor fi valabile pentru spectacolele reprogramate”, se arată în mesaj postat pe site-ul oficial al artistului, fără însă a se preciza care sunt problemele de sănătate.

În iulie, Bruce Springsteen a susţinut un concert în Hyde Park din Londra după ce a dat startul primului său turneu major din ultimii şase ani.



Luna aceasta, artistul are programate concerte la MetLife Stadium din Est Rutherford, New Jersey şi pe stadionul Gillette din Foxborough, Massachusetts.



În martie, Springsteen a anulat mai multe spectacole programate în Statele Unite. El a declarat că amânarea unui concert pe care trebuia să îl susţină în Albany, New York, a fost cauzată de probleme de sănătate, scrie Agerpres.

