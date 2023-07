Un autoportret al lui Johnny Depp, pictat într-o 'perioadă tulbure', a fost scos la vânzare - Foto

Concepută în anul 2021 în studioul ilustratorului britanic Ralph Steadman, creaţia, intitulată Five, a fost finalizată anul acesta. Acest autoportret a fost creat într-o perioadă care a fost... să spunem, puţin întunecată, puţin tulbure, a precizat Depp într-o înregistrare video.



M-am uitat la el şi, nu ştiu de ce, m-am gândit că are nevoie de altceva. Are nevoie de mai multă informaţie... aşa că am scris cinci acolo pentru că eram pe cale să intru în cel de-al cincilea an de nebunie, a mai spus actorul.

???? Johnny Depp "Five" description.????



"Every print sold, $200 will go directly to Mental Health America"



This image captures the emotional exhaustion Johnny was feeling when he completed the artwork in 2021, as he was about to enter the fifth year of ⤵️ pic.twitter.com/7Jt4M2AGaD