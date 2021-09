Britney Spears, victorie în instanță. Tatăl ei a cerut anularea tutelei judiciare

Tatăl cântăreţei Britney Spears a cerut în mod oficial, marţi, justiţiei americane să anuleze regimul de tutelă judiciară sub incidenţa căruia fiica lui a fost plasată în urmă cu 13 ani, atât în ceea ce priveşte viaţa personală a artistei, cât şi afacerile financiare ale acesteia, au anunţat mai multe companii mass-media din Statele Unite, citate de AFP, citează Agerpres.



Criticat de Britney Spears, care s-a lansat recent într-o ofensivă judiciară ultra-mediatizată pentru ca tatăl ei să nu mai poată să îi controleze viaţa şi averea, Jamie Spears a acceptat luna trecută să renunţe la statutul de tutore al vedetei pop. În august, el a declarat că doreşte "să colaboreze cu tribunalul şi cu noul avocat al fiicei sale pentru a pregăti o tranziţie liniştită către un nou tutore".

Victorie uriașă a vedetei





Declaraţia lui a reprezentat o victorie uriaşă pentru cântăreaţa pop, în vârstă de 39 de ani, şi un pas înapoi pentru Jamie Spears, care a contestat într-o primă fază procedura judiciară demarată de Britney Spears în vederea anulării tutelei. Acea măsură îi conferea tatălui artistei un control total asupra finanţelor fiicei sale începând din 2008, anul în care artista a stârnit îngrijorări legate de sănătatea ei mintală după mai multe incidente extrem de mediatizate.



Un al doilea pas înapoi a fost făcut marţi de Jamies Spears în această chestiune: potrivit presei americane, care citează noi documente judiciare depuse la Tribunalul din Los Angeles, tatăl vedetei pop consideră de acum că fiica lui "are dreptul să ceară tribunalului să examineze cu seriozitate dacă această măsură de tutelă este în continuare necesară".



În această privinţă, Jamie Spears se declară favorabil pentru o anulare imediată a măsurilor de tutelă, aşa cum solicitase fiica lui în vara acestui an.



Documentul afirmă, în plus, că nicio dispoziţie din legislaţia americană nu o constrânge pe Britney Spears să se supună unei noi evaluări psihologice pentru ca tutela să fie anulată, o evaluare pe care artista a refuzat-o cu fermitate atunci când s-a adresat tribunalului, la sfârşitul lunii iunie, prin intermediul unei transmisiuni video.

Britney Spears a dezvăluit că a trebuit să ia medicamente pentru a-şi controla comportamentul





Atunci, timp de 20 de minute, vorbind neîntrerupt şi cu un debit extrem de rapid, Britney Spears a dezvăluit că a trebuit să ia medicamente pentru a-şi controla comportamentul, că nu a avut dreptul să ia decizii privind prietenii şi finanţele sale şi că nu a putut să renunţe la un sterilet atunci când dorea să aibă alţi copii.



"Vreau doar să îmi reiau viaţa, s-au împlinit 13 de ani atunci şi a trecut un timp suficient", a declarat vedeta pop.



"Tutela a ajutat-o pe Britney să traverseze o criză majoră din viaţa ei, să îşi revină şi să avanseze în carieră, să îşi pună ordine în finanţe şi în chestiunile private. Dar, recent, lucrurile s-au schimbat", se afirmă în cea mai recentă solicitare depusă în instanţă de tatăl cântăreţei.