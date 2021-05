Brigitte Pastramă, scandal cu părinții în fața școlii. Probleme serioase cu Florin Pastramă: Nu este o căsnicie reală

Vezi și: Gina Pistol, înlocuită la Chefi la Cuțite. Răzvan Fodor, mesaj: Crăp, fac atac cerebral

Brigitte Pastramă a avut parte de un incident neplăcut astăzi, în prima zi de școală. Soția lui Florin Pastramă a fost surprinsă în timp ce se ceartă cu părinții de la școală, pe motiv că a parcat mașina pe trotuar.

Vedeta nu trece printr-o perioadă bună, mai ales după ce Florin Pastramă a decis să plece de acasă după scandalul cu soția sa din cauza banilor.

Ei bine, astăzi, ajunsă în fața școlii, Brigitte a fost surprinsă în timp ce a parcat mașina pe trotuar, lucru care i-a revoltat pe părinții care au sărit cu gura a ea.

"Pe mine mă deranjează!", se aude vocea unei femei, pe fundalul clipului video.

Brigitte Pastramă a refuzat să comenteze subiectul.

Florin Pastramă a plecat de acasă

Brigitte Pastramă a vorbit despre plecare lui Florin Pastramă de acasă și s-a arătat dezamăgită de acesta și de mariajul pe care-l au.

Cu toate că Florin a mai plecat odată de acasă și s-a întors, Brigitte a declarat că de această dată lucrurile sunt mult mai serioase.

"Mi se par foarte aiurea că Florin mă lasă singură de fiecare dată când am probleme. Acum își face bagajele și se duce să își rezolve problemele. Eu oricum sunt singură, am doar copii, chiar nu mă mai interesează, e alegrea lui, să își facă bagajele să se ducă acasă. Eu chiar n-am crezut că-și va face bagajele. A mai plecat, dar s-a întors, dar acum Florin a luat-o foarte serios.

E al doilea Paște pe care-l facem și nu-mi oferă nimic, ba chiar îmi face probleme. El mereu zice că are bani, moștenire, avere, dar niciodată nu-mi face niciun cadou. O să mă gândesc bine când o să vrea să se întoarcă acasă. Eu consider că el mereu are un plan B și nu consider că asta este o căsnicie reală, când e real lupți, cum am făcut eu, nu pleci", a spus vedeta, la propria emisiunea de la Antena Stars.

