Data actualizării: 10:05 09 Oct 2025 | Data publicării: 09:09 09 Oct 2025

"Breșă în sistemul de verificare al Trezoreriei". Cum a fost statul fraudat de o firmă din Craiova cu peste 2 milioane de lei
Autor: Doinița Manic

anaf_00624900 ANAF / Foto: DCBusiness
 

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, atrage atenția asupra unei fraude de milioane descoperită la o firmă din Craiova, care a comercializat peste 800 de tone de motorină fără plata corectă a accizelor.

O fraudă de proporții a fost descoperită la o firmă din Craiova, unde inspectorii antifraudă ai ANAF au identificat nereguli grave în comerțul cu carburanți. Firma ar fi comercializat peste 800 de tone de motorină fără plata corectă a accizelor, iar o parte semnificativă din sume ar fi fost restituite de Trezoreria Craiova fără verificări, spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a precizat că a dispus ca la această instuție să fie demarate controale de integritate.

Alexandru Nazare: Ies la iveală jafurile cu complici din interior

 

"Fraudă la Craiova descoperită de Antifrauda ANAF. Ies la iveală jafurile cu complici din interior. Antifrauda ANAF a anunțat o serie de nereguli grave descoperite la o firmă din Craiova.

În prima parte a acestui an, firma a comercializat peste 800 de tone de motorină pentru care trebuia să achite accize de peste 2 milioane de lei. Surpriza face ca jumătate din sumă să reprezinte ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate să fie restituită firmei în doar câteva zile de Trezoreria Craiova, fără nici un fel de verificare dacă plata accizelor s-a făcut sau nu în mod corect.

 

"Cazul indică o breșă în sistemul de verificare al Trezoreriei"

 

Cazul indică nu doar o fraudă de amploare în comerțul cu carburanți, ci și o breșă în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat și restituit sume semnificative, fără nicio corelare cu datele fiscale ale contribuabilului.

Am dispus ANAF să demareze urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova, să identifice și să sancționeze pe toți cei care au permis această breșă. Totodată, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală pentru suspiciunile de fals și evaziune fiscală identificate.

Integritatea și corectitudinea nu sunt opționale, iar mandatul ANAF este unul clar: să își facă treaba", a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

