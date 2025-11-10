Bradul de Crăciun al Rockefeller Center a fost ridicat în Manhattan

Mulțimile s-au adunat la 30 Rockefeller Plaza pentru a urmări cum un molid norvegian de 23 de metri și 11 tone a fost ridicat cu grijă de muncitori, semnalând începutul sezonului festiv.

De la East Greenbush la inima Manhattanului

Bradul din acest an provine din East Greenbush, o suburbie a orașului Albany, în nordul statului New York. După ce a fost tăiat săptămâna aceasta, copacul a parcurs aproximativ 240 de kilometri pe o platformă de transport, atrăgând atenția trecătorilor curioși de-a lungul drumului. Proprietara arborelui, Judy Russ, a dezvăluit că molidul a fost plantat de străbunicii soțului ei în anii 1920, devenind acum centrul tradiției festive newyorkeze.

„Este incredibil că acest copac a devenit acum centrul Crăciunului din New York”, a declarat Russ pentru postul de radio 1010 WINS, exprimând emoția familiei sale.

Spectacol la 30 Rockefeller Plaza

Odată ajuns la destinație, bradul a fost ridicat cu ajutorul macaralelor, privit cu uimire de oamenii adunați cu cești de cafea și telefoane în mână. Echipele de muncitori au început imediat procesul minuțios de stabilizare al molidului, pentru ca acesta să fie pregătit pentru decorarea festivă.

În perioada următoare, bradul va fi împodobit cu peste 50.000 de lumini LED multicolore, eficiente din punct de vedere energetic, și încununat cu o stea Swarovski impresionantă, cântărind 400 de kilograme. Aprinderea oficială a luminilor va avea loc pe 3 decembrie, în cadrul unei ceremonii transmise în direct, prezentată de vedeta country Reba McEntire.

Tradiție și continuitate

Primul brad de Crăciun al Rockefeller Center a fost instalat în 1931, ca un gest menit să ridice moralul în timpul Marii Depresiuni. Acesta era un simplu molid balsam de șase metri, împodobit cu ghirlande realizate manual de familiile muncitorilor. Prima ceremonie de aprindere a luminilor a avut loc în 1933, dând naștere unei tradiții care continuă și astăzi.

Bradul va rămâne expus până la jumătatea lunii ianuarie. După încheierea sezonului, acesta va fi transformat în cherestea și donat organizației non-profit Habitat for Humanity, care construiește locuințe la prețuri accesibile, oferind o nouă viață acestui simbol al sărbătorilor.

Astfel, ridicarea bradului de Crăciun al Rockefeller Center nu este doar un eveniment spectaculos pentru locuitorii și turiștii din New York, ci și o legătură între tradiție, comunitate și generozitate, reamintind tuturor magia și spiritul Crăciunului.