Boloș, fost ministru de Finanțe și preot, aduce în discuția despre deficit ”organul genital”

Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe și, ca meserie de bază, preot misionar, a considerat, într-o replică pentru fostul premier al României Marcel Ciolacu, să aducă în discuție o replică despre organul genital.

Totul a plecat de la acuzațiile lui Marcel Ciolacu, făcute în urmă cu o zi. Pe scurt, social democratul a susținut că au fost cheltuiți bani din Fondul de Rezervă al Guvernului prin avizul ministrului de Finanțe din 2024, respectiv Marcel Boloș, care i-a avizat fiecare Hotărâre de Guvern. Marcel Ciolacu a susținut că fostul ministru de Finanțe chiar ar fi recomandat ca alocarea banilor să fie făcută din rezerve, nu prin rectificare bugetară, ”argumentând că, astfel, are un control mai bun al administrării fondurilor”.

Marcel Boloș a reacționat, la Antena 1, unde a afirmat, printre altele, că ”se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”. ”Când i-am spus domnului… `domnule prim ministru, deficitul bugetar se duce în cap`, mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a susținut Marcel Boloş, conform News.ro. Fostul ministru a adăugat că a informat de cel puțin șase ori Guvernul, prima dată pe 18 august 2024, apoi prin informări lunare. Marcel Boloș susține că cel mai mare regret al său este că nu a demisionat, deși a avut de trei ori demisia scrisă.

Marcel Ciolacu a afirmat că el nu vorbește urât, nici măcar cu persoanele foarte apropiate: ”Eu nu... nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News