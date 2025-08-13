Data actualizării: | Data publicării:

Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Politica
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, premierul Romaniei, a precizat că reducerea aparatului bugetar e esențială pentru echilibrarea finanțelor publice.

CITEȘTE ȘI                  -                  Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?

Ilie Bolojan a declarat că reducerea aparatului bugetar este importantă pentru echilibrarea finanțelor publice. El a subliniat că nu este corect ca povara fiscală să crească pentru cetățeni în timp ce în instituțiile statului există angajați ineficienți.

Premierul a precizat că procesul de reorganizare nu va include plăți compensatorii pentru personalul disponibilizat, iar angajații concediați își vor putea găsi locuri de muncă în mediul privat.

„Nu e normal să mărim taxe pentru români și să tolerăm în aparatul de stat oameni care nu își fac datoria. Unele agenții vor trebui desființate. Va dura luni de zile, dar de la anul o să fie mai bine. Nu se dau plăți compensatorii. Firmele private pot absorbi oamenii, sectorul privat face angajări”, a spus, miercuri seară, la Digi24, premierul Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI                     -                    Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla

