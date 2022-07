”Boala cronică” de care suferă soții Buhnici. Mesajul pe care l-aș fi așteptat de la vlogger

În urmă cu aproximativ o lună, când a fost făcut ”dolofan”, George Buhnici se victimiza și răspundea: "Nu m-am luat niciodată de corpul cuiva, de felul cum arată şi nu voi răspunde la body shaming decât cu această promisiune. Voi face tot ce este moral şi legal pentru a te face să înţelegi că nu ai nicio autoritate şi niciun drept să faci aşa ceva încă o dată. Eşti un bărbat de peste 40 de ani, nu un copil care îi face dolofani pe alţii".

30 de zile mai târziu, pe plajă, la un festival, același George Buhnici, și el bărbat de peste 40 de ani, spunea: ”Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival, putem da vina pe orice, e după o oră la care putem să și fi consumat, habar n-am, dar, serios: mai mergeți pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia că nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. E normal să ne uităm la ț*țe și la b*ci, aia vrem să vedem la mare”.

Așa cum probabil ați remarcat, iar în susținerea celor de mai sus este filmarea ce a fost văzută de foarte mulți, George Buhnici spune ”fete”, nu ”femei”, întărind și mai mult ideea pe care a spus-o despre soția sa, și ea trecută de cei invocați 40: ”Eu am noroc că am o nevastă care arată care o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur!”.

Într-o primă reacție la scandalul public generat de afirmațiile sale, George Buhnici a devenit victima unor troli, așa cum a susținut, pe blogul său. A afirmat că a transmis un mesaj despre obezitate. ”Obezitatea este o problemă națională” a scris el, indicând și: ”Da, am spus că fetele ar trebui să mai treacă pe la sală. Întrebați antrenorii de toate felurile câți copii mai ajung la sport. Am spus-o pe un ton sarcastic, cu ironie, pentru un show de TV și a deranjat. Dar e adevărat”.

Dar unde sunt afirmațiile sale despre obezitate când spune că vrea să vadă fete fără vergeturi și celulită, ț*țe și b*ci și că acestea ar trebui să-l convingă și cu altceva decât decolteul?

”Nu mă voi opri să spun ce gândesc dar voi fi mult mai selectiv cu locurile unde vorbesc” a fost una dintre concluziile lui.

Din păcate, vorbim despre o declarație filmată, ce nu poate fi distorsionată prin neasumare.

Nici soția învârtită în fața camerelor nu a trecut impasibilă pe lângă subiect, așa că a dat un răspuns ca să dormim liniștiți. (Dacă pe George Buhnici, inițial prietenii l-au apărat spunând că ”nu era în apele lui”, pe soția sa, Lorena, toți o apărau spunând că a fost vizibil stânjenită de moment. Iată că erau povești de adormit copii!). Redăm integral mesajul ce a fost citat în presă, de pe Instagramul acesteia: ”Un interviu în care informaţia clară a fost scoasă din context a dus la „priceperea” unor oameni de a ataca şi de a arăta cu degetul. Da, avem un număr mare de obezi (copii şi adolescenţi) în ţara asta şi cineva (soţul meu) a spus-o mai direct… la televizor. Când spun medicii nu mai facem postări în social media şi nici nu mai criticăm. De fapt, nici nu auzim! Cât despre ideea de misogin… cred că mulţi nu au aflat definiţia corectă. Las un link către… subiectul corect… ca să puteţi dormi liniştite/liniştiţi la noapte”, a scris Lorena Buhnici.

Sigur, ar fi fost corect să lase un link în care să fie definite vergeturile, celulita, ț*țele și b*cile, poate cu această ocazie ar fi citit că, dacă ultimele două au fost invocate în raport cu femeile, indiferent de greutate, nu ca specifice ”copiilor și adolescenților” la grămadă, primele două nu au nicio treabă cu sălița. Obezitatea, invocată de cei doi soți, este ”creșterea exagerată a greutății corporale ca urmare a acumulării de grăsime în țesutul subcutanat și în jurul viscerelor” conform DEx și nicio clipă nu a fost invocată de cei doi în reportajul video.

După afirmațiile Lorenei Buhnici, pe rețelele sociale a început să circule o postare pe care aceasta ar fi făcut-o despre o femeie cu proporții, numită ”balenuță rusească”. Reacția i-ar fi fost apreciată chiar de soț. Vezi în Galeria Foto.

După cele mai sus menționate, au urmat foarte multe reacții, pe care, din câte înțelegem, cei doi soți le consideră nejustificate, având în vedere că s-ar baza, conform acestora, pe afirmații scoase din context.

Totul ar fi fost mult mai simplu dacă și ei, ca și mulți alții n-ar fi avut o ”boală cronică” tipică acelor persoane... importante: neasumarea. Dacă domnul Buhnici ar fi ieșit în spațiul public cu o declarație de tipul: ”Îmi cer scuze pentru afirmațiile pe care le-am făcut pentru un post de televiziune, în timpul unui festival, unde, din păcate, am consumat alcool și am vorbit în termeni care nu-mi fac onoare despre ”fete”, comparându-mi chiar soția cu o minoră. Îmi cer scuze soției mele și celor pe care vorbele mele le-au atins, dar și oamenilor care au avut până acum încredere în mine, într-un domeniu de referință care nu are legătură cu aprecierile mele deplasate. Eu însumi am fost jignit cu privire la înfățișarea mea, nu cu mult timp în urmă, și am avut o reacție total diferită, una pe care aș avea-o și față de mine acum. Respectivele vorbe mi le asum, precum și urmările lor, dar, pentru că nu mă definesc și nu-mi definesc cariera, clădită în ani, sper, ca la un moment dat, să-mi fie iertate de către toți cei afectați”, poate că totul ar fi fost mult mai simplu.

Asumarea faptelor ori vorbelor nu este o practică a zilelor noastre, dar ar putea fi una sănătoasă, care să dea dovadă de maturitate, indiferent de vârstă. Desigur, ar fi putut ca mesajul să fie tocmai altul și la fel de asumat. Important e să nu ne victimizăm pe noi înșine și când dăm cu piatra, și când ne lovește, pentru că jucăm roluri total diferite. Iar dacă ne asumăm statutul public și ne punem în rândul vedetelor, să nu ne victimizăm nici când vedetismul are urmări ce nu ne sunt pe plac, căci, așa cum ar trebui să știe dl. Buhnici, nu poate dicta ce să scrie sau să transmisă mass-media ori cei ca el, influencerii care în aceste zile l-au criticat.

