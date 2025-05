Blackout în România de alegerile prezidențiale 2025? Anunțul zilei

Invitat la B1TV, Ministrul Energiei Sebastian Burduja a dezmințit categoric aceste scenarii, afirmând că nu există niciun indiciu că România s-ar confrunta cu un blackout.

„Românii nu au de ce să-și facă griji. Din toate discuțiile purtate cu Dispecerul Energetic Național, din toate evaluările tehnice făcute, nu există niciun indiciu că am avea un risc de blackout sau de pene de curent în România. De aceea am ținut să reacționez public. Semnalez faptul că există aceste campanii de dezinformare, care le spun românilor că în ziua alegerilor nu vom avea alimentare cu energie, deci probabil vor fi anulate alegerile, minciună. Le spun românilor să meargă la bănci și să-și scoată banii din conturi, pentru că aceste ATM-uri nu vor fi alimentate cu energie electrică, deci induc panica și, din punctul meu de vedere, sunt mesaje iresponsabile și trebuie sancționate ca atare”, declară acesta.

Lecții după blackoutul din Spania, Franța, Andorra și Portugalia

Întrebat dacă România ar putea fi afectată de un fenomen similar cu cel care a provocat haos în patru state europene în ultimele zile – Spania, Franța, Andorra și Portugalia – Burduja a subliniat diferențele de context și structură energetică.

„Autoritățile spaniole, pentru că de acolo a pornit problema, nu s-au hazardat să valideze o ipoteză sau alta, au exclus aproape în totalitate varianta unui atac cibernetic și au spus un lucru adevărat, că ponderea de energie verde în sistemul energetic spaniol este una mare, ceea ce înseamnă și un grad de vulnerabilitate mai mare al sistemului. De aceea am insistat, de la începutul mandatului meu, că dincolo de investițiile de miliarde în parcuri solare, centrale eoliene, baterii și așa mai departe, avem nevoie de energie în bandă, asta înseamnă cărbune, cât îl mai avem, asta înseamnă gaz, asta înseamnă energie nucleară. Și cred că de aici este o lecție și pentru România, și sper eu, pentru Uniunea Europeană, în fața căreia noi solicităm prelungirea duratei de exploatare a centralelor pe cărbune, pentru că, așa cum am mai spus, înainte să fie verde, energia ar trebui să fie sigură și cât mai ieftină”, explică Burduja.

Mini-vacanța nu reprezintă un risc energetic

Având în vedere apropiata mini-vacanță și experiența consumului redus din perioada Paștelui, Burduja a fost întrebat dacă există riscuri similare. Răspunsul a fost clar:

„Nu există un risc la nivelul sistemului, nici de Paște nu am avut probleme și asta datorită unui management foarte bun al Dispecerului Energetic Național. Practic, într-un sistem energetic, producția și consumul trebuie să fie în echilibru, ca să păstreze frecvența sistemului. Dacă nu se întâmplă asta, sigur că se ajunge la blackouts. În România s-a ajuns o singură dată în 1977 cu pagube de 3-4 ori mai mari decât cutremurul din același an și vedem pagube similare și acum în Spania și Portugalia. Nu anticipăm un consum la fel de redus ca în prima zi de Paște. Dacă vă uitați acum pe site-ul Transelectrica, veți vedea valori în jurul a 4100 MW, atunci de Paște am avut 3500. Suntem norocoși că avem un sistem energetic destul de flexibil, adică am putut să oprim hidrocentrale, am putut să reducem puterea în termocentralele pe cărbune, pe gaz și practic, reducând producția, am reușit să ținem sistemul în echilibru și să livrăm românilor o energie sigură”.

Dezinformarea online, cu potențial destabilizator

Ministrul Energiei a atras atenția asupra scopului acestor mesaje false, lansate, potrivit lui, cu intenția de a slăbi încrederea în instituțiile statului și de a genera instabilitate.

„Este același scop precum în toate campaniile de dezinformare recente. Acestea vor să erodeze legitimitatea instituțiilor statului român, să slăbească încrederea românilor în democrație, în sistemul politic pe care îl avem și până la urmă să crească acest curent extremist, izolaționist. Alt scop nu văd, sigur, la pachet cu destabilizarea sistemului bancar. Atât cât românii sunt îndemnați să ia cu asalt băncile și să-și scoată banii cash sunt deci efecte economice și sociale foarte grave. De aceea am și spus, din punctul meu de vedere, sunt incidente prevederile codului penal cu privire la răspândirea de informații false și voi depune o sesizare în atenția DIICOT și sigur și a altor instituții pentru a analiza de unde au plecat aceste dezinformări”, spune acesta.

Sesizare la DIICOT și solicitări către platformele sociale

Burduja a anunțat că în cursul zilei sau cel târziu în prima zi lucrătoare va înainta o plângere penală pentru propagarea de informații false, în conformitate cu prevederile Codului Penal. În paralel, vor fi sesizate și platformele sociale pentru a elimina postările dezinformatoare.

„Conform legii în România nu ai voie să dezinformezi în spațiu public, nici în spațiul cibernetic online. Amenzile sau sancțiunile sunt destul de aspre și sunt convins că instituțiile statului își vor face treaba. Anticipez că în cursul zilei de astăzi sau în orice caz în prima zi lucrătoare cel mai târziu, așteptând rezultatele acestui demers, inclusiv din partea altor instituții abilitate să ceară rețelelor sociale eliminarea anumitor postări și deci destructurarea acestor campanii de dezinformare a românilor”, încheie ministrul.

