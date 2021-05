Bill Gates, relație intimă cu o angajată. Ea este motivul plecării de la șefia Microsoft

Conform The Verge, co-fondatorul companiei, în vârstă de 65 de ani, ar fi avut o aventură cu o angajată, se arată într-o investigație a The Wall Street Journal. Gates și-a dat demisia din firma pe care a fondat-o în martie 2020, înainte ca ancheta internă să fie conchisă.

În 2019, consiliul director al companiei Microsoft a angajat o firmă de avocatură pentru a investiga problema, după ce o angajată a transmis o scrisoare în care explica faptul că a avut o relație sexuală cu Bill Gates care se întindea pe mai mulți ani. Se presupune că angajata, care era inginer în compania Microsoft, ar fi cerut Melindei Gates, soția lui Bill de la acea vreme, să-i citească scrisoarea, însă nu se știe dacă acest lucru s-a și întâmplat.

Microsoft confirmă informația

„Microsoft a primit o înștiințare în a doua jumătate a anului 2019 cum că Bill Gates a căutat o relație intimă cu o angajată a companiei în anul 2000”, a transmis un purtător de cuvânt al Microsoft pentru WSJ. „O comisie a consiliului director a investigat îngrijorările, cu ajutorul unei firme de avocatură externe. Pe parcursul investigației, Microsoft a oferit susținere extensivă angajatei care a dat alarma”.

Un reprezentant al lui Gates neagă faptul că demisia din vârful Microsoft a avut loc pentru investigația aceasta. „A avut loc o aventură acum aproape 20 de ani și s-a încheiat amical”, a transmis purtătorul de cuvânt, adăugând că „decizia de a părăsi consiliul director nu a avut vreo legătură cu acest lucru.

Bill și Melinda Gates au anunțat că divorțează

La începutul lunii mai, cei doi filantropi au anunțat că își încheie căsătoria care a durat 27 de ani. Cuplul are împreună 130 de miliarde de dolari, iar cauza divorțului nu a fost făcută publică, chiar dacă au existat speculații și alte motive cum ar fi relația din acest articol.

Cuplul a fondat în același ani, 2000, cea mai mare fundație caritabilă din lume, omonimă lor. Cei doi au trei copii. Jennifer are 25 de ani, Rory are 21 de ani, iar Phoebe are 18 ani. VEZI MAI MULTE DETALII AICI.