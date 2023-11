Bianca Drăgușanu, testată cu aparatul drug-test în trafic: Am fost oprită pentru că am încălcat niște reguli

Bianca Drăgușanu a fost amendată și sancționată cu puncte de penalizare după ce a încălcat regulile de circulație. Această a fost testată de către polițiști și cu aparatul drug-test.

„Am fost oprită de poliție și am văzut că a pornit o campanie antidrog pe care o susțin. Bineînțeles că nu am fost oprită de poliție pentru că sunt un cetățean corect și bun, ci am fost oprită pentru că am încălcat niște reguli și am fost amendată, dar nu asta mă doare cel mai tare. Am primit niște puncte și mi s-a făcut și testul antidrog”, a povestit Bianca Drăgușanu pe InstaStory.

Aceasta a menționat că susține campania antidrog și că nu a avut niciun fel de emoție atunci când a fost testată deoarece nu consumă.

„Dețin un proces verbal, dar nu cu mândrie, pentru că mi-a dat puțin programul peste cap. A durat vreo 10 minute acest test pe care nu l-am mai făcut niciodată. Mi-am făcut niște analize la sânge în urmă cu câteva luni pentru că eram acuzată de o individă care spunea că eu consum.

Această campanie antidrog pe care eu o susțin se pare că funcționează destul de bine și se pare că vizează în special persoanele publice, ceea ce nu este un lucru rău.

Nu se testează doar cocaina, canabisul, marijuana, ci se testează inclusiv substanțele antidepresive. Sunt vreo 10 substanțe acolo care se testează. Ce credeți? Au ieșit negativ. Normal că au ieșit negativ. N-am avut niciun fel de emoție”, a mai spus ea.

Ce a spus Bianca Drăgușanu despre Dorian Popa

Recent, Dorian Popa a fost prins drogat la volan. Bianca Drăgușanu a făcut referire la acest subiect susținând că nu este corect să îi judecăm pe cei din jur pentru alegerile pe care le fac și că îi pare rău că Dorian trece prin această situație stânjenitoare.

„Cel care n-a greșit niciodată să arunce cu piatra, vizavi de Dorian Popa, de care îmi pare rău pentru că trece prin situația asta stânjenitoare. Știm cu toții că este un băiat care a muncit foarte mult pentru tot ce are și nu e cazul să judecăm. Fiecare om are dreptul la propriile alegeri, fiecare om mai greșește, însă, mă bucur pentru mine pentru că am susținut mereu că sunt o persoană limpede la minte, curată la suflet și la sânge. Nu consum substanțe care să-mi modifice starea, energia sau viața”, a mai transmis Bianca Drăgușanu pe InstaStory.

VEZI ȘI: Dorian Popa a recunoscut tot în primele sale declarații printr-un videoclip pe Youtube! „Nu sunt aici să mă ascund, recunosc, am consumat canabis” - VIDEO https://www.dcnews.ro/dorian-popa-a-recunoscut-tot-in-primele-sale-declaratii-printr-un-videoclip-pe-youtube-nu-sunt-aici-sa-ma-ascund-recunosc-am-consumat-canabis_937080.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News