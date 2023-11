Dorian Popa a recunoscut tot în primele sale declarații printr-un videoclip pe Youtube! „Nu sunt aici să mă ascund, recunosc, am consumat canabis” - VIDEO

„Hâtz cu bună dimineața! Hâtz cu un vlog altfel! Astăzi vreau să am o discuție serioasă cu voi cei care mă urmăriți dar și cu cei care nu mă urmăresc și probabil au aflat de la televizor sau din presă de evenimentul care s-a petrecut săptămâna trecută, faptul că am fost oprit de poliție și am ieșit pozitiv la canabis. Discuția asta trebuia să o am de ceva vreme cu voi însă o să înțelegeți imediat de ce am ales să o fac abia acum.

În primul și în primul rând vreau să îmi cer scuze tuturor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu vlogurile mele. Am greșit indiscutabil. La vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante.

Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau nicio secundă să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Mare atenție, nu mă scuz. Îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Nu sunt aici să mă ascund, recunosc, am consumat canabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat, lucru pe care după cum v-am spus, îl regret. Îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și la câteva zile după ce ai consumat.

Procesul meu idiot de gândire în momentul ăla a fost că aveam o plecare din țară pentru filmări, programată de mult unde nu voiam să conduc, iar aici știți foarte bine că îl am ca șofer pe Edi care m-a condus la toate concertele prin țară în perioada în care am avut genunchiul rupt și uite așa am făcut greșeala asta tâmpită. Zilele următoare l-am avut pe Edi ca șofer, lucru care se poate vedea și din vloguri, tocmai fiindcă eram conștient că deși nu mai aflam sub influența substanței, aceasta poate ieși la teste. Vineri, în ziua în care s-a întâmplat, am fost acasă toată ziua. Filmând vlogul de terminare a renovărilor, după cum bine știți cum nu a trebuit să plec nicăieri, nici nu l-am mai deranjat pe Edi. Seara din păcate am făcut cea de-a 2-a greșeală.

Aveam nevoie să mă duc până la non-stop și exact ca ultimul prost am zis ce se poate întâmpla până la câteva sute de metri de casă. O greșeală flagrantă pe care mi-o asum. Pentru că nu contează dacă sunt 500m sau 500km, fapta este aceeași, deși trecuse ceva timp de la consum și eram lucid încadrarea în lege este aceeași”, a declarat Dorian Popa în vlogul său.

Care a fost faza cu chiloții și halatul

„Acum, hai să vă zic cum a fost că s-a făcut foarte mult mișto pe tema faptului că eram în chiloți, dar nu și în halat, recunosc, ieșisem din duș, am tras un halat pe mine imediat, nici nu m-am uscat pe păr pentru că știam că mă întorc în 5min și ca retardatul m-am urcat în mașină și am plecat până la magazin. La scurt timp după ce am ieșit din garaj am fost oprit de un echipaj de poliție.

Aș vrea să vă spun din prima că domnii polițiști au fost foarte respectuoși și și-au făcut datoria foarte frumos și elegant, exact așa cum este normal. De asemenea și eu am fost cooperant, politicos, respectuos, lucru care poate fi și dovedit de filmările de pe camerele de piept ale polițiștilor care erau pornite. Am respectat toate indicațiile lor, am făcut drug testul fără nici o ezitare, deși eram conștient că sunt șanse reale să iasă pozitiv, chiar dacă eu eram lucid. A durat 10min până când aparatul a dat rezultatul. Vă dați seama că acele 10min au fost cele mai lungi din viața mea și acele 10 min au fost cele în care eu mi-am învățat lecția pentru că am realizat că indiferent de rezultat pozitiv sau negativ, nu mai doresc să trec în viața mea prin așa ceva dintr-o greșeală stupidă”, a mai declarat Dorian Popa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News