Bianca Drăgușanu și-a topit acidul din buze: Dacă aveam educație, aș fi fost cel mai bun medic estetician

Bianca Drăgușanu a dezvăluit, în exclusivitate pentru Spectacola, să își dorește să arate mereu impecabil, iar imaginea este pentru ea un aspect foarte important. Chiar dacă de-a lungul timpului a fost adesea criticată din cauza operațiilor estetice, aceasta susține că va recurge la aceste proceduri ori de câte ori simte că este nevoie.

La mai puțin de o lună de la ultima intervenție estetică, frumoasa blondină i-a călcat din nou pragul medicului din Cluj, de data aceasta pentru a-și dizolva acidul din buze. Vedeta și-a dorit să aibă o altă formă, așa că nu a stat prea mult pe gânduri și a trecut la treabă.

"Erau foarte late, iar eu mi le doresc mai înguste și mai turtite"

„A fost o intervenție estetică pentru a-mi dizolva acidul din buze, pe care mi l-am injectat mulți, mulți ani la rând și este o procedură pe care trebuie să o repet timp de vreo două luni, cred. Nu pentru că nu vreau să mai am buzele mari, pentru că mie îmi place să am buzele mari, ci pentru că vreau să am o altă formă. Erau foarte late, iar eu mi le doresc mai înguste și mai turtite, să spun așa.

Și am optat pentru procedura asta care se injectează o substanță care topește acidul, dar nu dintr-odată că nu am avut curaj să fac dintr-odată. Și ieri am injectat partea de sus, probabil peste două săptămâni o să injectez tot partea de sus, o să aștept să se vindece și apoi o să încep o reconstrucție a lor, altă formă cu mai puțin volum”, a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru Spectacola.

Bianca Drăgușanu și-a făcut și cat eyes

În urmă cu o lună de zile, Bianca Drăgușanu a optat pentru o intervenție chirurgicală la nivelul feței, mai exact procedura poartă denumirea de cat eyes.

Vedeta își dorea de mai mult timp această procedură, dar nu se simțea pregătită. Chiar înainte de sărbătorile de iarnă, Bianca Drăgușanu și-a făcut curaj și a mers la medicul ei din Cluj. Ce spune vedeta despre rezultatul intervenției?

„Nu este foarte mare diferența pentru că nu am tras atât de tare de piele, ca să văd dacă mă obișnuiesc și dacă îmi place. Dar mi-a plăcut foarte tare, m-am obișnuit și acum mai vreau. O să repet procedura, chit că nu este o chestie pe care o faci acum și o să țină toată viața pentru că pielea este elastică”, a mai spus vedeta.

