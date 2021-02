Bianca Drăgușanu, REVOLTATĂ după ce a fost amendată cu 5000 lei: "E aberant și revoltător. Am primit-o prin poștă"

Bianca Drăgușanu a primit amenda maximă pe motiv că ar fi participat la o petrecere în pandemie, după ora maximă admisă de lege. Aceasta spune însă că ea era deja acasă când posta videoclipurile pe internet și susține că a fost amendată abuziv.

"Eu nici măcar nu am fost legitimată și nu am fost acolo. Pe mine nu m-a oprit nimeni ca să fiu amendată cu maximum: 5000 lei sau ceva de genul. Eu la ora 23:00 eram acasă. Pentru că am făcut niște postări pe Instagram am fost amendată. Eu am părăsit localul în momentul în care s-a făcut ora 22:30. Eu la ora 23:00 nu mai eram acolo. Nici nu știu ce s-a întâmplat. Dacă aș fi fost acolo, aș fi fost legitimată și amendată pe loc, așa cum s-a întâmplat cu toți cei care erau acolo. Am primit acum, după o săptămână, amenda prin poștă. Videoclipurile le-am postat în momentul în care am ajuns acasă. Unul l-am postat la ora 23:30 și altul la ora 1:00. Acolo la ora 1:00 era deja mare balamuc și toată lumea amendată. Eu eram deja acasă și postam de acasă. Petrecerea era deja spartă, iar eu am primit amenda acasă ceea ce mi se pare aberant și abuziv," a spus Bianca Drăgușanu la Antena 3.