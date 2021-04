Bendeac, întâlnire cu Pițurcă: M-am dus la el și s-a făcut că nu mă cunoaște. A fost oribil

"Am avut o întâlnire într-un magazin. Eu cred că s-a făcut că nu mă cunoaște. Era într-un magazin de cravate, de lux, de pe Calea Victoriei. Am vrut să mă duc să-l salut pe om, să văd cum reacționează. Am intrat și m-am dus direct la dânsul. "Bună ziua, sper că nu v-ați supărat?!". "Pentru ce?". "Pentru faptul că vă imit". "Cum mă imiți?". Am început că pe mine mă cheamă, așa și cutare…S-a făcut că nu mă cunoaște, că n-a auzit niciodată de mine. M-am simțit penibil, a fost oribil și-am ieșit de acolo. Nu cred nici până în ziua de astăzi că nu văzuse nicio parodie” a declarat Mihai Bendeac, potrivit gsp.ro.

