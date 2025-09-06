Beauty News, la Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan şi Thea Haimovitz

Duminică, 7 septembrie, aflaţi de la Mirela Vescan şi Thea Haimovitz cele mai importante informaţii despre frumuseţe.

Beauty News este subiectul săptămânii la Mi-Th Influencer. Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 7 septembrie, de la ora 11:00, la o discuţie despre cele mai importante informaţii din industria frumuseţii.

"Avem un buletin de ştiri despre frumuseţe", transmite Mirela Vescan.

Printre subiectele abordate se numără Paris Hilton, care devine ambasadorul unei mărci pentru păr, dar şi despre o gamă de mascara pentru Generaţia Z, pe care o pot folosi inclusiv băieţii.

Emisiunea se transmite duminică, 7 septembrie, de la ora 11:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor site-uri.

Rămâneţi alături de noi!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News