Beatles anunță lansarea ultimei melodii, la mai bine de 50 de ani după destrămarea trupei

Denumită "Now And Then", aceasta se bazează pe o înregistrare demo din anii 1970 făcută de John Lennon, care a fost finalizată anul trecut de Sir Paul McCartney și Sir Ringo Starr.

Într-un interviu pentru BBC, din vara aceasta, Sir Paul a dezvăluit cu entuziasm că au folosit tehnologia AI pentru a "extrage" vocile lui Lennon dintr-o casetă veche.

Melodia va avea premiera la ora 14:00 GMT în ziua de joi, 2 noiembrie, informează BBC.

De asemenea, se va regăsi pe versiunile remasterizate ale albumelor Red and Blue ale The Beatles, care urmează să fie lansate pe 10 noiembrie.

Inițial lansate în 1973, aceste compilații care acoperă întreaga carieră a trupei au fost descrise de revista Rolling Stone ca "probabil cele mai influente albume cu cele mai mari hituri din istorie".

Ele cuprind totul, de la "Love Me Do" la "The Long And Winding Road", iar cele două volume sunt, în esență, împărțite între perioada timpurie (albumul Red) și perioada mai experimentală și expansivă (albumul Blue).

Într-un comunicat de presă, membrii în viață ai trupei The Beatles au mărturisit că finalizarea melodiei a fost o experiență de-a dreptul ireală.

"Acolo se afla vocea clară și limpede a lui John", a spus Sir Paul. "Este destul de emoționant. Cu toții suntem prezenți în ea, este o înregistrare autentică a trupei The Beatles. În 2023, să continuăm să lucrăm la muzica The Beatles și să lansăm o nouă melodie pe care publicul n-a mai auzit-o, cred că este ceva foarte captivant."

"Am simțit că am avut ocazia de a-l avea din nou în cameră, așa că a fost o experiență foarte emoționantă pentru noi toți", a adăugat Starr. "Părea că John era acolo. A fost cu adevărat grozav."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News