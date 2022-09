Bătaie între Laurențiu Reghecampf și Ana Maria Prodan. Ambii au ajuns la Poliție

Laurențiu Reghecampf și Ana Maria Prodan s-ar fi bătut, vineri, 23 septembrie, și ar fi ajuns amândoi la Secția de Poliție din Snagov. Ambii se acuză reciproc și spun că celălalt a agresat. Poliția cercetează cazul în aceste momente, transmite Realitatea Plus.

Nu se știe motivul exact pentru care cei doi s-ar fi luat la bătaie, dar evenimentul vine în urma situației despre care s-a vorbit zilele trecute, când antrenorul s-a prezentat la secția de poliție din Ilfov, fiind acuzat de furt de către fosta soție.

Anamaria Prodan, despre presupusul iubit arab, după ce s-a aflat că ar fi însurat: Mi se pare jenant. Nu mă fac de râs. Nu-s amantă de meserie

Anamaria Prodan a făcut primele declarații despre presupusul iubit arab, după ce au apărut informații că ar fi însurat. Vedeta a reacționat față de zvonurile care au circulat în presă în ultima perioadă.

"Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul”... asta înseamnă că e iubit? Eu am acasă 3 copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan. Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani. Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc. Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați! Eu sunt Anamaria Prodan. Unica”, a spus Anamaria Prodan pentru Antena Stars, scrie spynews.ro.

În luna iunie, Anamaria Prodan făcea dclarații surprinzătoare despre relația pe care o are cu Laurențiu Reghecampf.

"Trebuie să își asume trecutul acestei fete, în țară, în străinătate. Asta este! Am încercat să îl fac să înțeleagă ca nu are cum să repare, va fi urmărit o viață de imaginea ei. El știe unde este astăzi, fără Anamaria Prodan, cu o domnișoară cunoscută prin oraș. Mi-aș dori să fie fericit, cred că asta e cel mai important. Ce avem de reglat, o să reglăm noi între noi.”, a spus Anamaria Prodan, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, scrie click.ro.

"Bebe nu vrea să îl vadă. Cum ar fi să îl vedeți lângă Corina Caciuc? Băiatul știe tot, suferă. Nu mai putem face nimic. Mie îmi pare foarte rău, lăsând la o parte pedeapsa pe care i-am aplicat-o când am dezvăluit cât rău a făcut. Este problema lui. Eu, fetele și Laur Junior trăim frumos. Mesajele lui Laurențiu Junior sunt dure pentru că este mare și are orgoliu. Laur a fost un bărbat foarte mândru. (..) Să fie fericit, dar cred că e doar o iluzie optică și, la cum îl știu eu, și îl știu foarte bine, suferă tare în el (Laurențiu Reghecampf n.r). La fel suferim și noi, am construit ceva împreună și nu o să îmi explic niciodată de ce s-a întâmplat asta.”, i-a mai spus Anamaria Prodan lui Cristi Brancu.

"Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris. Pe copil nimeni nu îl poate obliga. Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui... Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici.”, a mai spus impresara. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News