Bătăi de cap pentru Barcelona, în grupele UCL. Xavi: Mai avem o mică speranță

"Trebuie să arătăm că putem rivaliza cu astfel de echipe, indiferent de ce se întâmplă la Milano. Există o mică speranţă, dar ştim că va fi foarte complicat. Nu mai avem destinul în mâinile noastre", a subliniat marţi Xavi într-o conferinţă de presă, potrivit AFP.



Barca îşi va cunoaşte soarta chiar înainte de lovitura de începere a meciului. Dacă Inter o va învinge pe modesta Viktoria Plzen (de la 19:45, ora României), formaţia catalană va fi eliminată matematic din cursa pentru optimile de finală.



"Orice s-ar întâmpla, va trebui să păstrăm această mentalitate. Senzaţia de încredere există. Este bună. Dacă nu ne calificăm, va trebui să continuăm", a declarat Xavi. "Am pregătit ceva ca să încercăm să atacăm mai bine, fără să bulversăm sistemul nostru de joc", a adăugat el.



"De multe ori în Liga Campionilor noi n-am fost la înălţime, dar uneori am fost. Aşa s-a întâmplat la Munchen (în primul meci dintre cele două echipe din faza grupelor - n. r.). Am avut victoria în mână, iar acum nu mai depinde de noi, din cauza greşelilor noastre", a recunoscut tehnicianul catalan.



Eric Garcia, care ar urma să fie titular în contextul în care Barca are mai mulţi jucători accidentaţi, a afirmat că el şi coechipierii săi abordează acest meci "ca pe o finală".



"Chiar dacă vom şti rezultatul de la meciul lui Inter, va trebui să jucăm la victorie. Trebuie să respectăm planul stabilit la Munchen, trebuie să jucăm ca acolo. Rezultatul nu a fost bun, dar planul de joc a fost", a spus el.



Tânărul fundaş l-a lăudat pe colegul său Robert Lewandowski, care va juca pentru a doua oară împotriva lui Bayern, la trei luni după ce s-a despărţit de echipa germană. "A venit arătând de ce este un lider. Îţi ajută mult coechipierii, are o experienţă uriaşă, este o mare şansă să-l avem alături de noi. Prefer să joc cu el decât împotriva lui", a spus Eric Garcia.

Foto

Thoughts on Drake's logo on the Barcelona shirt for El Clasico? ???? pic.twitter.com/7NKEEbuaAA — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 16, 2022

În locul logo-ului de pe piept al sponsorului principal, platforma de streaming audio Spotify, jucătorii catalani au purtat tricouri ornate cu o bufniţă stilizată, logo-ul rapperului Drake, în cadrul unei operaţiuni speciale pentru a marca pragul de 50 de miliarde de audieri cumulate ale pieselor muzicianului.

Marca OVO (October's Very Own), fondată de rapper, este reprezentată de ochii şi ciocul unei bufniţe, care constituie logo-ul său. Drake este reputat pentru pasiunea sa pentru sport, fiind suporter şi partener economic al echipei de baschet din oraşul său natal, Toronto Raptors, care evoluează în NBA.

La încălzire, jucătorii 'blaugrana' au purtat un triciou special cu numărul 50 imprimat pe spate, referire la performanţa audierilor, şi logo-ul Spotify pe piept.

Real Madrid a învins-o pe FC Barcelona cu scorul de 3-1, duminică, pe Santiago Bernabeu, în cel de-al 250-lea episod din El Clasico, în etapa a noua a campionatului de fotbal al Spaniei.

Benzema, cu o zi înainte de decernarea Balonului de Aur, la care este mare favorit, a deschis scorul în min. 12 pentru madrileni, după care Fede Valverde a dublat avantajul campioanei Europei (36).

Barca a marcat golul de onoare pe final, prin Ferran Torres (83), însă Rodrygo a închis tabela, din penalty (90+1).

Robert Lewandowski a ratat o mare ocazie de egalare în min. 25. După acest succes, Real Madrid a preluat şefia clasamentului, având trei puncte avans faţă de marea sa rivală, care primise doar un gol în primele sale opt meciuri din La Liga.

Catalanii au suferit primul lor eşec în acest campionat. Real a câştigat şase din ultimele şapte episoade din Clasico în toate competiţiile, mai multe decât reuşite în precedentele 18 dueluri.

În faţa a 62.876 de spectatori au evoluat echipele:

Real Madrid: Lunin - Dani Carvajal (Rudiger, 88), Eder Militao, Alaba, Ferland Mendy - Tchouameni, Kroos, Modric (Camavinga, 78) - Fede Valverde, Benzema (Marco Asensio, 88), Vinicius Junior (Rodrygo, 85).

FC Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Kounde, Eric García, Balde (Jordi Alba, 60) - Pedri (Kessie, 83), Busquets (Gavi, 60), Frenkie De Jong - Raphinha (Ferran Torres, 60), Lewandowski, Ousmane Dembele (Ansu Fati, 73). A arbitrat Jose María Sanchez Martinez.

