Bani pentru fermieri. Dan Motreanu: Uniunea Europeană pregătește un ajutor financiar în valoare de 100 de milioane de euro

"Uniunea Europeană pregătește un ajutor financiar în valoare de 100 de milioane de euro pentru protejarea fermierilor din România, Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Rata de cofinanțare va fi de 200%.

Informația apare în scrisoarea trimisă de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca răspuns la solicitarea premierilor din cele cinci țări.

Fermierii din aceste țări sunt afectați de afluxul de grâne la prețuri scăzute din Ucraina. Primul pachet de sprijin, în valoare de 56,3 de milioane de euro, a vizat România, Polonia și Bulgaria, iar țării noastre i-au revenit 10,05 milioane de euro.

Comisia Europeană va adopta măsuri preventive care vor viza anumite categorii de cereale produse în Ucraina – grâu, porumb, semințe de floarea soarelui sau de rapiță.

Comisia Europeană va demara o investigație privind alte posibile produse sensibile.

Comisia Europeană va lucra intensiv pentru a facilita tranzitul produselor agricole în cauză, atât către alte state membre cât și către state terțe. În acest fel va fi atenuată presiunea pe țările vecine cu Ucraina și vor fi furnizate produse pentru piețele agroalimentare globale.

România va sigila și monitoriza toate transporturile de cereale din Ucraina. Autoritatea Sanitar-Veterinară va controla la vamă nivelul de pesticide din produsele provenite din Ucraina.

Premierii din România, Bulgaria, Polonia, Slovacia şi Ungaria au cerut Comisiei Europene un set de măsuri pentru protejarea fermierilor afectați de afluxul de grâne la prețuri scăzute din Ucraina.

Este o luptă pentru sprijinirea fermierilor români, în care m-am implicat de la început. Am solicitat Comisiei Europene, împreună cu colegul meu Daniel Buda, măsuri pentru sprijinirea producătorilor români de cereale. Ni s-au alăturat colegii din grupul PPE România și o serie de eurodeputați din statele învecinate. Am convins Comisia Europeană să deblocheze bani din rezerva de criză a UE, ceea ce se întâmplă rar. Am făcut tot ceea ce a depins de noi, dar furnizarea dovezilor referitoare la pierderi a depins de Ministerul Agriculturii.

La Consiliului European din 23-24 martie, președintele Klaus Iohannis a solicitat majorarea sumei destinate fermierilor români.

Uniunea Europeană a suspendat în mai 2022, pentru un an, taxele vamale pentru toate produsele importate din Ucraina. UE s-a organizat pentru a permite Ucrainei să-şi exporte stocurile de cereale după închiderea căilor maritime prin Marea Neagră, provocată de invazia rusă", a scris Dan Motreanu pe Facebook.

