BANCUL ZILEI: SRI, Poliția Română și Jandarmeria

Așa că presedintele le-a dat un test. A luat un iepure și i-a dat drumul într-o pădure, iar ei au fost nevoiți să îl găsească.



Intră SRI. Două luni, informări, înregistrări, urmăriri și... nimic!

Concluzia: Iepurele nu există.



Intră Poliția Română. Trei săptămâni, politiști sub acoperire, urmăriri și nimic!



În sfârșit intră și cei de la Jandarmerie.

După două ore, ies cu un urs bătut măr, care urla:

- OK, OK sunt iepure!

Vezi și: https://www.dcnews.ro/bancul-zilei-formula-corecta_986231.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News