Azi, în lume. Știrile zilei de 25 august

10 ani de la moartea lui Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună

Astronautul Neil Armstrong, primul om care a păşit pe Lună, s-a născut la 5 august 1930, la ferma bunicilor săi, în apropiere de Wapakoneta (statul Ohio), potrivit armstrongmuseum.org.



A fost pasionat din copilărie de expediţiile de cercetaş, de zboruri şi de construirea aparatelor de zbor. La vârsta de 14 ani a luat cursuri de zbor, procurându-şi banii necesari muncind într-o farmacie.

La 16 ani obţine brevetul de pilot. După absolvirea studiilor liceale la Wapakoneta, se înscrie la Academia de Marină a Universităţii Purdue, din Lafayette (statul Indiana). După doi ani, în 1949, îşi satisface serviciul militar la baza Pensacola din Florida, în cadrul unităţilor de paraşutişti ale forţelor navale, fiind mobilizat pe frontul din Coreea, unde a participat la 78 de campanii.

În 1952, revine la universitate pentru încheierea studiilor, predând, în acelaşi timp, matematica. Conform www.nasa.gov, în 1955, obţine titlul de Bachelor of Science. În acelaşi an, după absolvire, Neil Armstrong devine pilot de încercare, membru al NACA (National Commitee for Aeronautics), mai întâi la Laboratorul de propulsii Lewis din Cleveland (Ohio), apoi la Staţia NACA pentru zboruri rapide a bazei aeriene Edwards, California. Transferat la NASA, şi-a continuat activitatea ca pilot de încercare în cadrul secţiei pentru testarea avioanelor de vânătoare F-100, F-101, F-102, F-104, B-47.



După şapte ani de activitate ca pilot de încercare şi 2.600 ore de zbor, Neil Armstrong se înscrie pentru programul de astronauţi al SUA, fiind acceptat în 1962. La 16 martie 1966, a fost, alături de David R.Scott, pilot-şef pe nava spaţială GEMINI 8, care a efectuat primele manevre de andocare cu o rachetă AGENA. În momentul în care defecţiunea tehnică a făcut ca nava să fie pe punctul de a scăpa de sub control, Armstrong a reuşit readucerea pe traiectoria normală, asigurând amerizarea în condiţii de siguranţă. În 1968, prezenţa sa de spirit l-a salvat de la o moarte sigură, reuşind să se paraşuteze, înainte de prăbuşirea unei rachete de aselenizare, cauzată de o defecţiune tehnică la un zbor de rutină.

Neil Armstrong a fost comandantul navei Apollo 11, care la 16 iulie 1969 a fost lansată de la baza Cape Kennedy. La 20 iulie 1969, Neil Armstrong a fost primul pământean care a păşit pe Lună, moment în care a rostit faimoasele cuvinte: Un pas mic pentru (un) om, un salt uriaş pentru omenire. A fost urmat de Buzz Aldrin, conform unei înţelegeri mai vechi între cei doi, după cum scria un alt astronaut participant la misiunea Apollo 11, Michael Collins, în 1974, în cartea sa Carrying the Fire. Au fost amplasate pe Lună instalaţii de cercetare, fiind prelevate probe de praf selenar; totodată, a fost dezvelită o placă memorială, rămânând înfipt în solul selenar un drapel al SUA. Întoarcerea modulului Eagle, recuplarea cu nava, îmbarcarea astronauţilor şi întoarcerea pe Terra au decurs conform planului. Aterizarea pe Terra a avut loc la 24 iulie 1969.

Neil Armstrong a fost numit preşedinte al Consiliului Naţional Consultativ al Corpului de Pace, apoi director al Biroului aeronautic al NASA de la Washington. În 1971, a devenit profesor de inginerie spaţială la Universitatea din Cincinatti. Din 1979, s-a consacrat în special carierei economice, fiind membru în consiliile de administraţie ale mai multor firme, înfiinţând mai multe companii.

La bordul portavionului Hornet, preşedintele Richard Nixon i-a felicitat personal pe cei trei astronauţi. Armstrong, Aldrin şi Collins au fost primiţi cu aplauze la New York, Chicago şi Los Angeles, unde preşedintele a oferit o recepţie în onoarea lor. Ca o recunoaştere a realizării astronauţilor americani, în 1973, mineralogii sovietici au numit un nou mineral descoperit în deşertul Gobi - armstrongit.

Neil Armstrong a fost distins, printre altele, cu Medalia pentru Pace a preşedintelui SUA, Medalia NASA pentru servicii deosebite, medalia de aur Hubbard a Societăţii Naţionale de Geografie, Medalia de onoare pentru cercetare spaţială a Congresului SUA. A fost membru al Academiei Naţionale de Inginerie, al Societăţii Piloţilor Experimentali, al Institutului American şi membru de onoare al Federaţiei Internaţionale de Astronautică. Conform www.nasa.gov, Neil Armstrong a primit distincţii din partea a 17 ţări.



A avut doi fii, Eric (născut în 1957) şi Mark (născut în 1963). A murit la 25 august 2012.

SUA condamnă planul Rusiei de a organiza procese la Mariupol pentru a-i judeca pe prizonierii de război ucraineni

SUA au condamnat miercuri planul Rusiei de a organiza procese la Mariupol, oraş capturat în luna mai, pentru a-i judeca pe prizonierii de război ucraineni, subliniind caracterul lor "nelegitim", relatează AFP.



"Aceste procese-spectacol sunt nelegitime şi o parodie a justiţiei şi le condamnăm ferm", a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, într-un comunicat.



Potrivit Washingtonului, Moscova vizează să "deturneze" atenţia comunităţii internaţionale de la "atrocităţile comise de forţele ruse în Ucraina" de la invazia rusă a acestei ţări, la 24 februarie.



"Toţi membrii forţelor armate ucrainene, inclusiv voluntarii ucraineni şi străini, au dreptul la statutul de prizonier de război dacă sunt capturaţi şi trebuie să fie trataţi şi protejaţi de acest statut, în conformitate cu Convenţiile de la Geneva", se arată în comunicatul care cere Moscovei "să respecte obligaţiile care îi revin în temeiul dreptului internaţional".



ONU şi-a exprimat marţi o îngrijorare similară, subliniind că este interzisă înfiinţarea de tribunale doar pentru a judeca astfel de cazuri.

Armata americană a anunţat că a răspuns la tiruri cu rachete care au vizat-o în nord-estul Siriei

Armata americană a anunţat miercuri că a răspuns la tiruri cu rachete care au vizat-o în nord-estul Siriei, omorând "două sau trei persoane suspectate că ar fi militanţi susţinuţi de Iran şi că au comis unul dintre atacuri", relatează AFP.



"Forţele americane au răspuns astăzi la tiruri de rachete în două locaţii din Siria, distrugând trei vehicule şi echipament folosit pentru lansarea unora dintre rachete", a precizat într-un comunicat Comandamentul armatei americane pentru Orientul Mijlociu (Centcom).



"Evaluările iniţiale indică faptul că două sau trei persoane suspectate că sunt militanţi susţinuţi de Iran şi că au comis unul dintre atacuri au fost ucise în timpul ripostei americane", se arată în comunicat.



Cu o zi înainte, Statele Unite anunţaseră că au bombardat baze ale miliţiilor pro-iraniene din estul ţării. Iranul a negat apoi orice legătură cu grupurile armate vizate de aceste atacuri aeriene.



"Statele Unite nu încearcă să intre în conflict cu Iranul, dar vom continua să luăm măsurile necesare pentru a ne proteja şi a ne apăra poporul", a declarat miercuri armata americană.



Atacurile cu rachete au început în jurul orei locale 19.20, ora locală, "în perimetrul" bazei americane Conoco, apoi în cel din Green Village, a precizat Centcom.

Prima doamnă a SUA, testată din nou pozitiv pentru COVID-19

Prima doamnă a SUA, Jill Biden, a fost din nou testată pozitiv pentru coronavirus, după ce se vindecase la începutul acestei luni, relatează miercuri dpa.



Jill Biden, în vârstă de 71 de ani, nu are simptome, dar a suferit un "recul" şi va reveni la izolare, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt, Kelsey Donohue.

Preşedintele Joe Biden a fost testat negativ pentru coronavirus miercuri, a spus Casa Albă. Cu toate acestea, ca persoană de contact, preşedintele SUA va fi testat mai frecvent şi va purta mască atunci când se află alături de alte persoane, notează Agerpres.

