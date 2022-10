Azi, în lume. Știrile zilei de 16 octombrie

Austria ia în considerare o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice

Austria ia în considerare o taxă pe profiturile excepţionale ale companiilor energetice, a declarat sâmbătă vicecancelarul Werner Kogler, transmite Reuters.



Politicianul de la Partidul Verzii din Austria a explicat că vrea să decidă până la începutul lui 2023 cum va fi aplicată taxa, aceasta putând fi aplicată retroactiv, pentru profiturile din 2022.



"Ceva se va întâmpla. Îndrăznesc să anunţa asta acum", a declarat oficialul austriac, la postul de televiziune Oe1.



În septembrie, Guvernul austriac a prezentat un nou pachet de sprijin, din care sunt alocaţi 1,3 miliarde de euro pentru a acoperi până la 30% din costurile cu combustibilul, gazele sau energia, din 1 februarie 2022 până în 30 septembrie 2022.

China: Partidul Comunist reunit pentru a-l încorona din nou pe Xi Jinping

Preşedintele Xi Jinping şi-a apărat ferm politica drastică de luptă împotriva COVID-19 în deschiderea congresului Partidului Comunist Chinez (PCC) duminică, care ar trebui să îi confere al treilea mandat, istoric, în fruntea ţării peste o săptămână, comentează AFP.

În absenţa vreunei lovituri de teatru, această nouă încoronare, care ar trebui să aibă loc pe 23 octombrie a doua zi după încheierea congresului, îl va face cel mai puternic lider de la întemeietorul regimului, Mao Tse-tung (1949-1976).



Cel de-al 20-lea Congres al PCC intervine "într-un moment critic în care întregul partid şi oamenii de toate etniile sunt angajaţi pe drumul spre construirea unei ţări socialiste moderne", a spus Xi în discursul său de deschidere în faţa celor aproximativ 2.300 de delegaţi adunaţi în uriaşul Palat al Poporului, în Piaţa Tiananmen din Beijing.



Ajuns la tribună sub aplauzele zgomotoase, Xi Jinping, 69 de ani, a început să facă bilanţul ultimilor cinci ani şi să-şi prezinte foaia de parcurs pentru următorii cinci, în cadrul unui discurs aşteptat să fie fluviu: cel din 2017 a durat trei ore şi jumătate.



El a criticat "forţele externe" care se amestecă în Taiwan, o insulă pe care regimul chinez o consideră a fi teritoriul său. El a mai spus că Hong Kong-ul a trecut "de la haos la guvernare" după preluarea sub un control strict de către Beijing a teritoriului unde au avut loc proteste uriaşe pro-democraţie în 2019.



Dar, în timp ce una dintre principalele întrebări se referea la menţinerea unor măsuri sanitare stricte pentru a lupta împotriva pandemiei de coronavirus - strategia "zero Covid" inseparabilă de preşedintele chinez -, Xi a afirmat că China a privilegiat vieţile omeneşti mai presus de orice.



China "a protejat la nivel înalt siguranţa şi sănătatea oamenilor şi a obţinut rezultate pozitive semnificative prin coordonarea prevenirii şi controlului epidemiei cu dezvoltarea economică şi socială", a spus el.



Această politică a întărit controlul social asupra cetăţenilor chinezi, ale căror mişcări sunt acum înregistrate informatic, în această ţară deja criticată pe scena internaţională pentru încălcarea drepturilor omului.



Închiderea aproape completă a ţării faţă de restul lumii şi lockdown-urile repetate au pus capăt creşterii care anul acesta ar urma să fie cea mai slabă din ultimele patru decenii, excluzând perioada COVID-19.



Dacă presa oficială a insistat săptămâna aceasta că orice rabat în faţa virusului ar fi fost "iresponsabil", costul economic al acestei strategii şi nemulţumirea populară pe care o suscită sunt de netăgăduit.



O furie care depăşeşte uneori reţelele sociale: în această săptămână şi în ciuda măsurilor de securitate întărite în capitală, un bărbat a atârnat două bannere ostile liderului chinez şi politicii zero Covid pe un pod din Beijing.



Unul lansa un apel cetăţenilor să intre în grevă şi să-l înlăture pe "dictatorul perfid Xi Jinping".



Nimic care să-i deranjeze pe cei aproximativ 2.300 de delegaţi, veniţi din toate provinciile şi unii îmbrăcaţi în ţinutele lor tradiţionale, care vor desemna până sâmbăta viitoare noul Comitet Central, un fel de parlament al partidului cu aproximativ 200 de membri, al cărui birou politic alcătuit din 25 de persoane reprezintă organul decizional.



În realitate, ei nu vor valida decât deciziile luate în amonte de diferitele facţiuni ale partidului: de altfel, aşa a venit Xi Jinping la putere în 2012, ales ca om de compromis între facţiuni înainte de a-şi impune stăpânirea de-a lungul anilor, în special printr-o formidabilă campanie anticorupţie care i-a permis să-şi îndepărteze rivalii.



Un punct crucial va fi componenţa viitorului Comitet Permanent, acest grup de şapte sau nouă personalităţi aflate la cel mai înalt vârf al puterii.



Xi nu ar urma să lase loc unui posibil succesor pentru că "nu vrea ca cineva să-i sufle în ceafă", consideră cercetătorul Jean-Pierre Cabestan, cu sediul în Hong Kong şi asociat cu think tank-ul francez Asia Center.



Specializat în economie şi politică chineză, cabinetul de consultanţă MacroPolo se aşteaptă, de altfel, ca Xi Jinping să formeze acest comitet "cu un ochi deja îndreptat dincolo de 2027".

Iran: Incendiu şi altercaţii la faimoasa închisoare Evin

"Tulburări" au izbucnit sâmbătă seară în închisoarea Evin din Teheran, dar "situaţia este sub control", a raportat agenţia oficiala de presă IRNA, citată de AFP.

Iranul se confruntă cu manifestaţii de la moartea, pe 16 septembrie, a unei kurde iraniene de 22 de ani, Mahsa Amini, care se afla în arestul poliţiei moravurilor la Teheran, pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict al Republicii Islamice, care prevede în special purtarea vălului de către femei.



"Tulburări şi ciocniri au fost observate sâmbătă seară", a declarat un înalt responsabil de rândul serviciilor de securitate citat de Irna, precizând că "răzvrătiţii" au provocat un incendiu. "În acest moment, situaţia este complet sub control şi calmul a revenit în închisoare", a adăugat el.



"Ticăloşii au incendiat un depozit de haine din interiorul închisorii Evin, ceea ce a provocat un incendiu", a spus acest responsabil cu rang înalt, adăugând că au avut loc altercaţii între "răzvrătiţi" şi personalul închisorii.



Site-ul Ministerului Justiţiei, Mizan Online, a raportat că incendiul a izbucnit "în urma unui conflict între mai mulţi deţinuţi având condamnaţi pentru fraude financiare şi furt".



Potrivit unui pompier de la faţa locului, citat de IRNA, "opt persoane au fost rănite în acest incendiu" care s-a produs în acest penitenciar cunoscut pentru relele tratamente aplicate deţinuţilor politici. Sute de persoane arestate în timpul mişcării de protest ar fi fost trimise acolo.



În închisoarea Evin se găsesc şi străini sau persoane cu dublă cetăţenie, cum ar fi profesoara universitară franco-iraniană Fariba Adelkhah sau americanul Siamak Namazi, care a fost închis din nou săptămâna aceasta după o eliberare temporară, potrivit familiei sale, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News