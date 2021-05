Aurescu, după expulzarea diplomatului român din Rusia: Noi am anticipat acest lucru

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri că "nu este nimic special" în decizia Federaţiei Ruse de a declara persona non grata pe adjunctul ataşatului militar din cadrul Ambasadei României în Federaţia Rusă, menţionând că "există uneori în practica diplomatică acest tip de reacţie de răspuns în oglindă".



"Nu este nimic special în această decizie a Federaţiei Ruse, este o decizie pe care noi am anticipat-o, am aşteptat-o, există uneori în practica diplomatică acest tip de reacţie de răspuns în oglindă, faţă de o decizie pe care noi am luat-o. De fapt, este un răspuns în registru defensiv faţă de decizia pe care noi am anunţat-o pe 26 aprilie, de a declara persona non grata pe adjunctul ataşatului militar al Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti, care a desfăşurat activităţi neconforme cu prevederile Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice din 1961", a precizat Aurescu la Palatul Parlamentului, întrebat pe acest subiect.



Precizarea şefului diplomaţiei române a fost făcută la încheierea unui eveniment la care a participat, cu tema "România şi sistemul NATO de rachete balistice defensive - o contribuţie strategică transatlantică pentru securitatea Euro-Atlantică".



Pe 26 aprilie, Alexey Grishaev, adjunctul ataşatului militar din Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti, a fost declarat persona non grata. MAE a argumentat decizia având în vedere că "activităţile şi acţiunile sale contravin prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice din 1961", potrivit Agerpres.

Pe 11 mai, Ministerul Afacerilor Externe a confirmat că Federaţia Rusă a declarat persona non grata pe adjunctul ataşatului militar din cadrul Ambasadei României în Federaţia Rusă, în reacţie la declararea persona non grata de către România, la 26 aprilie 2021, a domnului Alexey Grishaev, adjunctul ataşatului militar din Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti.

Florin Cîțu, reacție

Prim-ministrul a spus că hotărârea României nu are legătură cu decizii asemănătoare luate în alte țări europene. Explicațiile premierului Florin Cîțu au fost date luni seara în studioul televiziunii naționale.

„Eu nu aș lega-o (n.r. decizia) pe seama unei campanii sau a unei reacții solidare. Decizia a fost luată în România, o luam oricum, nu are legătură cu ce se întâmplă în alte țări europene”, a declarat Florin Cîțu, la TVR(vezi AICI).