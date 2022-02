"Asta trebuie să urmărească femeile". Roxana Nemeș, criticată că-și editează excesiv pozele: Poate sunt nemachiată într-o zi...

"Noi, femeile, ne punem filtre. Mie, una, îmi place să mă joc din când în când. Poate sunt nemachiată într-o zi și îmi pun un filtru, nu că aș avea o problemă cu asta, că m-a văzut o țară întreagă nemachiată. Recunosc, îmi place să mă joc, cumva ține și de munca mea, îmi și place să stau pur și simplu și să fac treaba asta, dar în același timp eu sunt foarte mulțumită de cum sunt eu în viața de zi cu zi, lăsând la o parte online-ul și Instagram-ul. Cred că asta trebuie să urmărească femeile, nu să fim mai frumoase!", a spus Roxana Nemeș pentru cancan.ro.

"Nu mi-aș dori să arăt încât să nu mă mai recunoști"

"Până la 60 de ani sper să pot să fac sport, să mă mențin ok și să nu am neapărat nevoie de anumite lucruri, dar pe la 60 de ani probabil că n-o să mai zic nu. Dar și atunci, nu mi-aș dori să arăt încât să nu mă mai recunoști sau să am pielea prea întinsă, nu aș vrea să beau sucul cu paiul și să îmi curgă pe lângă. Eu mă uit mereu la mama care are 62 de ani acum, care arată ok. Se vede, are riduri, sunt riduri de expresie, dar asta te face și mai frumoasă. Se vede că ai trăit frumos!", a mai declarat artista.

Întrebată, în urmă cu ceva timp, ce a făcut în trecut și i-ar fi rușine să mai facă încă odată, Roxana Nemeș a spus cu sinceritate: "Rușine nu mi-ar fi de nimic din ce am făcut. Nu regret nimic. Fiecare vârstă are învățăturile ei. Nu aș mai repeta anumite ședințe foto în care nu mă văd. Mai sexy aș mai face, cât sunt încă tânără și mă mai țin fața și corpul o să mai pozez. Chiar îmi reproșează lumea că ar trebui să apar mai sexy...până și mama”, a spus Roxana Nemeș, în emisiunea "Star Matinal", de la Antena Stars, scrie spynews.ro.

