"Nu mi-am dorit un bărbat doar pentru bani". Roxana Nemeș, despre despărțirea de soțul ei, cu un an înainte de nuntă: Mi s-ar părea ciudat să te mai împaci

Roxana Nemeș a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei, dar și despre despărțirea de un an, chiar înainte de a se căsători.

"Acum cinci ani, am fost despărţiţi timp de un an de zile. Din afară privind, mi s-ar părea ciudat să te mai împaci după un an de zile. Eu lupt şi încerc, iar atunci când nu mai e cazul, nu mai e cazul. Dar nu ne-am despărţit pentru că nu ne iubeam sau pentru că a greşit unul dintre noi cu ceva. Nu ştiu: suntem amândoi Berbeci, ne dădeam cap în cap. Şi la un moment dat zici: “Gata!”. Dar totul se întâmplă cu un scop, iar pe mine perioada aia m-a maturizat foarte tare şi mi-am dat seama ce vreau.

Ştiam pe cine vreau, ştiam că pe el îl vreau: în acel an, cred că-n fiecare zi m-am gândit la el. Dar n-am mai vorbit deloc cu el. Ne-am reîntâlnit după ce mi-am cumpărat un apartament şi l-am rugat să mă ajute cu un lucru. Ne-am revăzut şi a fost ca şi cum nu ne-am fi despărţit deloc. M-a ajutat foarte mult perioada aceea, m-am focusat foarte tare pe mine şi pe ceea ce-mi doresc, m-a maturizat foarte mult şi mi-am dat seama de ceea ce este important în viaţă", a spus Roxana Nemeș într-un interviu pentru okmagazine.ro.

"Nu mi-am dorit un bărbat doar pentru că are bani"

"Inelul este foarre frumos, este cu diamant negru, într-adevăr, dar nu costă 20.000. Presa mai şi dezvoltă. Şi el munceşte, dar şi eu muncesc, nu sunt o femeie întreţinută şi nu mi-am dorit un bărbat doar pentru că are bani. Vorbeşte lumea... Cererea în căsătorie a fost, într-adevăr, extraordinar de frumoasă. Nu m-aşteptam să mă ceară, n-am vorbit nimic despre asta. A vorbit el să se întâmple pe Cocor, a pus poze din vacanţe, a fost o nebunie întreagă, nu m-aşteptam. Chiar dacă lui nu-i place să apară neapărat", a mai spus vedeta.

Pe 17 septembrie, Roxana Nemeș s-a căsătorit cu Călin Hagima. Se știa că cei doi au făcut doar cununia civilă, însă vedeta a declarat acum că ea și soțul au avut parte și de o slujbă, una ceva mai scurtă decât cea din biserică.

"Totul a fost cum a trebuit și cununia a fost spontană. Am făcut-o atunci când am simțit. A fost o petrecere superbă, toată lumea s-a distrat, până și ai mei și surorile mele au dansat. Ne-a adunat pe toți. În toate pozele râd, n-am poze serioase. Am vrut să fie în familie, strict cu prietenii apropiați. Am vrut să fie ceva intim. Eu și Călin suntem personalități puternice, ne asemănăm foarte mult. Am învățat însă să lăsăm unul de la altul. Ne împărțim foarte bine sarcinile. Duce gunoiul cine îl vede primul, la fel și cafeaua. Ne completăm. Ne dorim copii. Lucrăm la asta. Mi-am dorit și o slujbă de cununie și am făcut-o. A fost exact ca la nuntă. Puțin mai scurtă ca în biserică!”, spunea Roxana Nemeș, atunci, potrivit click.ro.





