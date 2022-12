Artista cunoscută din România care a renunțat la călugărie pentru a se face cântăreață: Mă simțeam cumva atrasă de viața monahală

"Când eram mică eu îmi doream să devin măicuță, să mă călugăresc! Crescând în preajma Mănăstirii Humorului, a monumentului istoric înscris în patrimoniul UNESCO, mă simțeam cumva atrasă de viața monahală și simțeam să devin măicuță. Până am început eu să cânt și să ajung pe scenele festivalurilor care cumva m-au atras, pentru că scena m-a atras și toate premiile obținute m-au făcut cumva să merg pe drumul acesta al cântecului popular și nu cred că am făcut rău, pentru că poți să cânți și să dai Slavă bunului Dumnezeu și prin cântec, prin albumul de pricesne pe care l-am făcut și prin alte proiecte”, a povestit Viorica Macovei pentru Ciao.

"Au fost anumiți interpreți de muzică populară care nu au avut conduita cea mai potrivită să fie în acord cu costumul pe care îl îmbrăcăm, cu muzica pe care eu o transmiteam oamenilor. Și atunci am fost puțin dezamăgită. Și am zis că renunț, motiv pentru care m-am dus la institutul de diplomație, unde am început să fac cursuri de perfecționare și de formare. Acolo am întâlnit un om care mi-a zis să nu renunț la muzică și datorită dumnealui am rămas în domeniul acesta”, a mărturisit artista de muzică populară.

Citește și:

"I-am distrus pe toți". Când a aflat Anamaria Prodan că Reghe o înșală: Nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui

Anamaria Prodan a mărturisit că, în urmă cu mai mulți ani, au apărut primele informații potrivit cărora Laurențiu Reghecampf ar fi fost infidel.

"Atunci, când au început să iasă toți, stăteam cu Laurențiu de vorbă și îi spuneam: "Te rog, oprește-te. Nu voi mai putea face față. Eu sunt singură și am deschis războaie pe fiecare front și nu mai duc". A ieșit Gigi Becali și a zis că are amantă de opt ani, i-a deschis afaceri din banii familiei. E alta (n.r. amantă)… Vuia tot orașul, iar amanta râdea și arăta la tot orașul… și poze", a povestit Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast.

"I-am distrus pe toți cei care au vorbit"

"Și atunci i-am spus: "Ai grijă că începi să te clatini din ce în ce mai tare și vezi că nu te distrugi tu, ne distrugi pe toți". S-a liniștit când a plecat din țară, că nu mai aveam cum să rămânem aici. Și am plecat împreună (…) Și-a revenit, am construit de la început tot ce se clătina, am venit cu fier beton, i-am distrus pe toți cei care au vorbit", a continuat impresara, potrivit spynews.ro.

"Nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui"

"N-am înțeles lipsa asta acută de mândrie și de bărbație, adică să iei ceva ce au aruncat toți, ceea ce au luat, au consumat și au aruncat și tu să ajungi ultimul, să iei resturile. De ce? Când unde te-am adus eu atât de sus nici măcar nu aveai voie să apleci capul să te uiți la poalele muntelui. Trebuie să te uiți spre cer întotdeauna", a mai povestit Anamaria Prodan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News