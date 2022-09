Armata rusă are "probleme de moral și disciplină". Soldații sunt nemulțumiți de neplata salariilor - evaluare britanică

O mare nemulțumire a trupelor ruse a continuat, probabil, să fie cu privire la banii pe care îi primesc, inclusiv de riscul ca „bonusuri de luptă considerabile” să nu fie plătite, potrivit celei mai recente actualizări făcută de britanici.

Ministerul britanic al Apărării adaugă faptul că la aceste „probleme de moral și disciplină” au contribuit probabil și o „corupție totală” în rândul comandanților, dar și o „birocrație militară ineficientă”.

„Armata rusă nu a reușit în mod constant să ofere drepturi de bază trupelor dislocate în Ucraina, inclusiv uniforme, arme și rații adecvate, precum și bani. Acest lucru a contribuit aproape sigur la menținerea moralului fragil al majorității forțelor”, spune Ministerul britanic al Apărării.

