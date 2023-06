Ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns. Diplomaţia românească, "victorie" la ONU

Luca Niculescu, secretar de Stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a publicat pe pagina sa de Twitter un mesaj de felicitare la adresa ambasadorului Cornel Feruţă, secretar de stat pentru afaceri globale și strategii diplomatice, pentru "victoria" obţinută la ONU, în New York.

"De Ziua Mondială a Bicicliştilor, avem un subiect bun cu privire la o victorie diplomatică. Ambasadorul român Cornel Feruţă, alături de alţi câţiva colegi, au avut succes cu iniţiativa lor pentru a parca biciclete la sediul Naţiunilor Unite. Stand-uri pentru biciclete au fost instalate în faţa clădirii principale. O muncă excelentă, Cornel!", a scris Luca Niculescu pe Facebook pe 3 iunie.

On #WorldBicycleDay , a good story about a diplomatic victory. Romanian Ambassador @CornelFeruta and a couple of colleagues have won the campaign to park bicycles at the United Nations. Bike racks have been installed right in front of the main building. Excellent job, Cornel! https://t.co/kHCevUv18C

Despre acest subiect a scris pe Twitter şi ambasadorul Cornel Feruţă.

"Am discutat cu jurnaliştii irlandezi de la RTE News despre mobilitatea prietenoasă cu mediul şi despre accesul cu biciclete la ONU. Dincolo de orice gest festiv în timpul Zilei Mondiale a Bicicliştilor, trebuie să continuăm să conectăm obiectivele noastre politice ambiţioase cu trendurile în continuă mişcare de la nivelul societăţii", a scris Cornel Feruţă.

I discussed with the Irish public broadcaster @rtenews about environmentally-friendly mobility and bike access at the @UN. Beyond any festive gestures during #WorldBycicleDay we need to continuously connect our lofty political objectives with the shifting trends of our societies https://t.co/iiyaVKZInr