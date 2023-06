Antena 3 CNN: Florin Cîțu și Dan Vîlceanu ar urma să fie excluși din PNL, după ce au votat împotriva Guvernului Ciolacu

Potrivit Antena 3 CNN, Florin Cîțu și Dan Vîlceanu ar urma să fie excluși din Partidul Național Liberal. Cei doi au votat ieri împotriva guvernului PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu.

Florin Cîțu a deținut anterior funcția de premier al României și președinte al Senatului României. De asemenea, Dan Vîlceanu a fost ministru al Finanțelor în Guvernul condus de Florin Cîțu.

Conducerea PNL ar urma să se întrunească într-o ședință în următoarea perioadă pentru a decide soarta celor doi parlamentari.

Guvernul Ciolacu a fost votat în Parlamentul României

Ieri, 15 iunie 2023, Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit pentru votul de învestire a Guvernului propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu.

Guvernul condus de liderul PSD a fost votat cu fost 290 voturi pentru și 95 împotriva, abțineri 0.

Şedinţa a început la ora 12,00 și a fost condusă de preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 418 parlamentari din cei 465.

La şedinţă au participat reprezentanţi ai cultelor religioase, printre care şi Patriarhul Daniel, dar şi şefii mai multor instituţii precum CCR, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, AEP.

Conform programului, premierul desemnat Marcel Ciolacu a prezentat programul de guvernare şi lista Guvernului. Au avut loc dezbateri, după care a urmat votul asupra cererii de acordare a încrederii Parlamentului asupra Programului şi a întregii liste a Guvernului. Votul a fost secret cu bile.

"Am dat colegilor mei primele drafturi de ordonanţe pe care vrem să le citim în următoarea şedinţă de guvern, ca să putem să le aplicăm cât mai urgent. Este vorba de reducerea preţurilor la alimentele de bază, sprijinirea procesării de alimente, schema de susţinere a industriei materialelor de construcţii, plus introducerea energiei verzi în firmele agricole.



Toţi funcţionarii statului român trebuie să înţeleagă că avem nevoie de performanţă în administraţie. Statul român nu mai poate plăti doar pentru ca bugetarii să vină la birou, iar asta este valabil de la nivel de ministru până la nivelul funcţionarilor de execuţie. În acest moment, la Guvernul României şi la toate ministerele de linie am anunţat că intrăm într-un regim de mobilizare generală. Avem de livrat ţinte şi jaloane din PNRR şi nu putem rata nimic: pensiile speciale, legea salarizării, managementul companiilor de stat.



Mandatul acestui guvern este despre reforme şi economie, mai concret, despre cum facem ca economia să producă mai multă valoare şi locuri de muncă, iar rezultatele să se vadă concret în buzunarele oamenilor. De aceea, în fiecare şedinţă de guvern veţi vedea că avem ca agendă noi măsuri de stimulare economică, însă primul şi cel mai concret rezultat al unei guvernări bune este ca inflaţia să scadă, oamenii să simtă asta în preţurile unor produse de bază. Asta vrem să facem imediat şi să acţionăm încă de săptămâna viitoare.



Alături de acest demers avem alte măsuri ţintite pentru a susţine agricultura, construcţiile şi energia. Din punctul meu de vedere, sunt domeniile care fac diferenţa pentru oameni", a declarat, ieri, noul premier Marcel Ciolacu.

