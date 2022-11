ANM anunţă prognoza meteo pentru perioada următoare. Iată cum va fi vremea în minivacanţă

„În zona montană au fost intensificări ale vântului, însă stratul de zăpadă consistent s-a înregistrat în special în zona Carpaților Orientali. Intensificările vântului au fost și ele atenționate. Cod galben pentru partea de sud a Banatului, dar și pentru zona Carpaților Meridionali. Într-adevăr, în bazinul mediteranean activitatea ciclonică este destul de intensă, însă nu ne afectează pe noi decât într-o mică măsură, vor mai fi precipitații până la sfârșitul acestei săptămâni și chiar și pe parcursul săptămânii viitoare, dar precipitații în general slabe cantitativ. Deocamdată, acestea sunt sub formă de ploaie în zonele joase de relief, iar la munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri vor fi în continuare precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare”, a spus Oana Păduraru, meteorolog în cadrul ANM.

„Abia de la sfârșitul acestei săptămâni valorile termice vor scădea în toate zonele țării, pentru că deocamdată în partea de sud încă rămâne masa de aer mai cald, care determină valori maxime de 13, chiar 14 grade, dar treptat și aici valorile termice vor fi în scădere, însă se vor apropia de normele perioadei în care ne aflăm. Mă refer la temperaturi maxime cuprinse între 0 și 9 grade și minime între -5 și 5 grade. Cele mai scăzute valori sunt pentru zonele depresionare, iar cele mai ridicate pentru partea de sud și de sud-est a țării”, a zis meteorologul.

„După cum spuneam, se vor înregistra valori termice în jurul normelor chiar până la începutul lunii decembrie și aici mă refer și la acea minivacanță de 1 decembrie. Deocamdată, din datele pe care le avem până în momentul de față, dar desigur, totuși mai este încă o săptămână până atunci se mai pot schimba ușor datele problemei, situația nu putem să o prezicem cu exactitate pentru acea perioadă, dar se pare că vor fi precipitații în aproape toate zonele țării. Probabilitate mai mare în regiunile din jumătatea vestică a teritoriului.

Se pare că va persista în continuare o masă de aer ușor mai cald în zona țării noastre și, chiar dacă vor fi alternanțe de la o zi la alta, acestea nu vor fi semnificative. În zona montană, treptat vor predomina ninsorile, iar în zonele mai joase de relief vor fi mai ales ploi, cu temperaturi în limite normale", a spus Oana Păduraru, meteorolog în cadrul ANM, în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3.

Citește și...

Anul agricol 2021-2022, unul dintre cei mai secetoși din istorie

Gabriela Băncilă avertizează că anul agricol 2021-2022 a fost unul dintre cei mai secetoși din istorie. Aceasta a vorbit și despre lipsa precipitațiilor din vara acestui an și efectele asupra culturilor agricole.

„A fost o vară destul de caldă, cu valori de căldură chiar intense, mai ales la sfârșitul lunii iunie și în luna iulie. Valuri de căldură ce au determinat înregistrarea unor temperaturi comparabile cu cele mai ridicate și peste cele mai ridicate valori înregistrate de-al lungul timpului în special pentru regiunile din partea de vest și nord-vest a țării. Acest lucru, spus mai concret, înseamnă că în perioadele respective de valabilitate a codului roșu, pentru regiunile respective, s-au înregistrat recorduri absolute, cele mai ridicate temperaturi înregistrate vreodată de când se fac înregistrări pentru respectivele stații meteorologice. Există stații cu un regim de observații care depășește 100 de ani, stații care au un număr de ani de observații de sub 100 de ani, dar oricum ne raportăm la o perioadă de peste 60 de ani de măsurători meteorologice în respectivele amplasamente.“, a spus Gabriela Băncilă.

„Până în momentul de față, acest an se situează sub media anului 2019 și 2020, anii cei mai călduroși în țara noastră, însă se remarcă, cel puțin în perioada septembrie 2021 - august 2022, cea mai redusă cantitate de precipitații. A fost o cantitate de precipitații de sub 500 l/mp, 480l/mp mai precis, ceea ce face din această perioadă cea mai secetoasă perioadă din istorie.

Este foarte adevărat că pe parcursul lunii august și mai ales în ultimele două săptămâni, gradul acesta ridicat de instabilitate atmosferică a mai redus din deficitul de apă în sol și a mai crescut această medie, dar acest an agricol, 1 septembrie - 31 august, perioada la care ne raportăm pentru a evalua anii agricoli, putem spune că se situează în topul celor mai secetoși ani la noi în țară și această vară nu a făcut altceva, prin temperaturile ei ridicate, decât să accentueze această secetă care la sfârșitul lunii iulie era pe arii foarte extinse una deosebit de intensă“, a precizat, la DC News, Gabriela Băncilă.

