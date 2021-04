Angajament scris cerut de USR-PLUS. Cîțu: Nu voi încălca niciodată Constituția

„Criză în coaliție este poate prea mult spus, este o reacție emoțională care a ținut mai mult de lipsa de experiență în exercitarea guvernării pentru o decizie salutară și absolut necesară a premierului care a luat decizia să îmbunătățească activitatea pentru un domeniu fundamental cum este domeniul Sănătății prin a da șansă formațiunii care deține portofoliul să desemneze un ministru mai bun”, a explicat Ludovic Orban, în timpul declarației comune alături de premierul Cîțu.

Cîțu: Nu voi încălca niciodată Constituția

Întrebat despre condiția cerută de USR-PLUS privind garanția că prim-ministrul nu va mai demite un alt ministru ca în cazul lui Vlad Voiculescu, Cîțu a răspuns: „Încă nu s-a cerut așa ceva, deocamdată nu am avut ședința încă”.

„Vă spun ce v-am spus de fiecare dată. Voi exercita acest mandat așa cum am atribuțiile date de Constituție. Nu voi încălca niciodată Constituția României pentru nimeni, pentru niciun motiv”, a adăugat premierul Florin Cîțu.

Momentul va fi depășit, spune Orban

„Convingerea mea este că acest moment va fi depășit”, a mai spus președintele PNL, Ludovic Orban, declarație confirmată de Florin Cîțu. „Mizăm pe un comportament rațional și responsabil din partea partenerilor noștri așa cum am văzut în foarte multe luări de poziții pentru că, la urma urmei, oamenii așteaptă de la noi să facem ceea ce am promis în campaniile electorale, ceea ce am prezentat în programul de guvernare”, a continuat Orban.