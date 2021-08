Anexarea Crimeei, comparată cu tratatul de la Trianon. Orban: O jignire la adresa României

Ludovic Orban a comentat în această seară, într-o conferință de presă, declarația președintelui Ungariei care, în prezența premierului României, a comparat anexarea Crimeei cu tratatul de la Trianon.

”Este o declarație belicoasă, o declarație care nu are nicio legătură cu realitatea istorică și care a fost făcută într-un cadru total nepotrivit. Acolo era cu totul și cu totul altă tema de discuție, dar să faci o legătură între anexarea Crimeei de către Rusia și o decizie care practic a fost luată în urma voinței populare exprimate în baza contextului internațional care a existat la finalul războiului, este o jignire la adresa României”, a declarat Ludovic Orban jurnaliștilor.

Întrebat dacă ar fi trebuit să reacționeze premierul, în acel moment, sau dacă ar fi trebuit să reacționeze președintele României, Klaus Iohannis, președintele PNL Ludovic Orban a răspuns:

”În mod normal, o astfel de declarație nu poate fi lăsată fără răspuns”, a completat Ludovic Orban.

Ce a făcut președintele Ungariei

János Áder, președintele Ungariei, aflat luni la Kiev la Summit-ul inaugural al Platformei Internaționale Crimeea, la care a luat parte și premierul Cîțu, a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon în urma căruia Transilvania a revenit României.



"Maghiarii nu au uitat, nici după un secol, că au ajuns, atunci, să fie minoritari, că li s-au luat şcolile şi s-a făcut tot posibilul pentru ca învăţământul în limba maternă să fie desfiinţat", a acuzat János Áder.

PSD a reacționat dur

Marcel Ciolacu, președintele PSD, atacă în termeni duri liderii de la București, care nu au avut nicio poziție după ce luni președintele Ungariei a comparat anexarea Crimeei de către Rusia cu revenirea Transilvaniei la România în urma Tratatului de la Trianon.

”România nu are premier! România nu are președinte! România nu are oameni de stat care să ia poziție atunci când țara lor este umilită la cel mai înalt nivel”, a scris Ciolacu pe Facebook, adăugând că se aștepta ca premierul Florin Cîțu să fie lipsit de reacție.

