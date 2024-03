Andronache (ANRE), despre perioada a cincea de reglementare: Vrem să sprijinim companiile care fac investiții cu fonduri europene

Gabriel Andronache, vicepreședinte ANRE, a participat la deschiderea Stației Electrice Nord, unde a vorbit despre perioada a cincea de reglementare și sprijinirea companiilor care fac investiții din fonduri europene.

„A început în 2009 și se finalizează în 2024. O stație cu o putere foarte mare, care poate să acopere circa 60% din ce înseamnă consumul din Giurgiu. ANRE-ul întotdeauna este și va fi alături de dumneavoastră și vom găsi întotdeauna soluții. Avem o ușă deschisă și dialogul este deschis în permanență.

În 2024 trebuia să intrăm în perioada a 5-a de reglementare, dar împreună cu cei de la Distribuție am decis că ar fi bine să amânăm un an, să fie un an de tranziție, pentru că dacă ne raportăm la ultimii ani, 2023 și 2022, care au fost niște ani atipici, nu am fi luat niște decizii care să fie foarte bune și să răspundă condițiilor actuale.

Vom intensifica acest dialog, colegii din Distribuție au făcut o analiză, la fel și noi, și vom încerca să ajungem la un numitor comun, care să răspundă nevoilor din România.

În vest există o recunoaștere în tarif, dar poate acolo unele lucruri sunt făcute și avansate, în timp ce la noi încă mai sunt multe lucruri de făcut. De asemenea, pentru perioada a 5-a de reglementare încercăm să recomandăm și să găsim o formulă, astfel încât companiile care accesează fonduri europene și realizează investiții să nu fie penalizate, ci recompensate, să se găsească o anumită sumă care să apară în tarif și acele investiții să fie susținute“, a spus Gabriel Andronache.

