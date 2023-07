Andreea Străvoiu, fostă concurentă la "Bravo ai stil" și prezentatoare TV, se consideră o femeie de succes: "De unde am plecat și unde am ajuns..." (FOTO)

"Cred că aș putea să spun, să mă descriu exact așa cum spun cel mai des oamenii că sunt eu: o fată cu bun-simț. Îmi place foarte mult chestia asta, o ador. De fiecare dată când aud lucrul ăsta - și-l aud destul de des - ador chestia asta. Nu știu câți oameni, în ziua de astăzi, mai primesc complimentul acesta, că, în general, țí se spune că ești frumos, ești deștept, dar ai bun-simț... asta înseamnă că e o calitate.

Îmi place și aș vrea să rămân așa și să fiu ținută minte. Nu vreau să fiu nici arogantă, nu vreau să fiu nici răutăcioasă, nu vreau să calc pe cadavre ca să ajung acolo unde îmi doresc! Vreau să fiu un om cu bun-simț, cu coloană vertebrală, un om care evoluează frumos și care, dacă Dumnezeu vrea, poate să ajungă mai departe și mai sus pe scara asta a vieții”, a spus Andreea Străvoiu la Fresh by Unica.

"Am muncit foarte mult"

"Mă consider o femeie de succes, fără să fiu modestă! Am muncit foarte mult pentru ceea ce sunt astăzi și nu mă refer decât la job-ul propriu-zis - să fii, la locul de muncă, serios, disciplinat, muncitor -, ci și în spate, ce înseamnă să poți să ajungi într-un punct în care să vorbești și să spui ceva corect și coerent.

Exact asta am făcut. Citesc, am făcut dicție, mă informez, ascult părerile oamenilor, sunt atentă la felul în care arăt, la felul cum mă îmbrac. Am evoluat și evident evoluția înseamnă succes. Mai am mult până ajung în punctul pe care mi-l doresc și mai am mult de lucrat. Și niciodată nu va fi succesul deplin, dar de unde am plecat și unde sunt astăzi... Este un succes, mai ales pentru că mi-am îndeplinit visul", a mai spus prezentatoarea tv.

Andreea Străvoiu a devenit cunoscută publicului odată cu participarea ei în primul sezon al show-ului “Bravo, ai stil!”. După “Bravo, ai stil!”, aceasta a fost reporter, în cadrul emisiunii “Teo Show”. În prezent, vedeta prezintă, alături de George Mihai, emisiunea de călătorii “ROventura”.

