Andreea Raicu, în vârstă de 45 de ani, a spus de ce nu a ales să nu aibă copii: De ceva timp, nu mi se mai adresează această întrebare

„Pana acum cativa ani, eram mereu intrebata cand ma marit si cand fac copii, de parca as fi putut sa prevad cand se vor intampla toate astea.

De ceva timp, insa, nu mi se mai adreseaza aceasta intrebare. Nu pentru ca nu ar mai exista aceasta curiozitate, ci pentru ca, dupa multa munca pe care am facut-o cu mine, am invatat sa trasez niste limite clare si sa am o atitudine ferma, care nu le mai permite oamenilor sa ma intrebe asta. Dar imi chestioneaza din cand in cand prietenii, in speranta ca vor afla ceva. Asta am auzit de curand si este unul dintre motivele pentru care m-am hotarat sa scriu aceste randuri.

Uneori, cand descopera ca nu sunt intr-o relatie, sunt de-a dreptul socati – fiecare din diverse motive.

De ce nu sunt intr-o relatie in acest moment? Pentru ca asa am ales.

Am o viata frumoasa pentru care am muncit enorm, si nu ma refer aici doar la business. Cred ca e prima data in viata mea cand ma simt cu totul echilibrata, linistita, impacata, libera si ma bucur de cine sunt si de ceea ce traiesc, cu toate momentele bune sau mai putin bune inerente in viata.

Ce m-ar face sa imi schimb alegerea? Un om care sa aduca plus valoare vietii mele, sa o faca mai frumoasa decat este deja. ATENTIE: nu sa o faca frumoasa sau sa imi aduca fericirea pe care eu nu mi-o pot da. Un partener, nu un copil pe care trebuie sa il ingrijesc, sa il salvez, sa il fac bine. Mi-a luat mult timp, dar am invatat sa nu ma mai pun in pozitiile de salvatoare, terapeuta, asistenta sau mamica vesnic all accepting, pe care le-am exersat ani la randul.

Sunt o femeie matura emotional, asumata, care are tot ce isi doreste. Nu vad niciun motiv pentru care sa ma multumesc cu mai putin de atat.

Sper sa nu fiu inteleasa gresit, imi doresc o relatie, imi doresc un partener, dar nu mai sunt dispusa sa ma pierd pe mine ca sa nu il pierd pe celalalt, mai ales acum, cand m-am regasit. Vreau o relatie din dorinta, si nu din nevoie sau gol interior.

De ce spun asta? Pentru ca multi ani am ramas alaturi de barbati nepotriviti, barbati pe care i-am ales din nevoie sau gol, nu din dorinta (atunci nu stiam de aceasta diferenta importanta), ci din ranile sufletului meu si din multe frici pe care le simteam.

Si spun asta pentru ca vad (fara sa judec, din contra) multe femei care aleg sa ramana in relatii nepotrivite din teama ca nu vor gasi ceva mai bun. Se tem ca nu sunt suficient de frumoase, suficient de slabe, tinere, amuzante, sexy, ca nu le va mai iubi nimeni chiar si asa, defectuos. Sau pentru ca sunt speriate de presiunea pe care societatea o pune pe femeile singure, sunt exasperate de aceleasi intrebari la fiecare intalnire cu familia sau cu alti oameni care sunt curiosi sa afle cand se produc “marile evenimente”.

Poate fi greu sa fii singura la inceput.

Poti fi dezorientata, poti simti ca nu mai stii cine esti, ce vrei si pe ce cale sa o apuci, mai ales daca ai fost mult timp intr-o relatie. Dar crede-ma ca e mult mai nesanatos pe termen lung sa fii intr-o relatie aparent frumoasa, dar lipsita de onestitate, vulnerabilitate, siguranta, intimitate, iubire si mai ales conexiune.

Urmeaza sarbatorilor de Paste cand toti ne reunim cu familiie noastre, contextul perfect pentru a fi interogati cu privire la viata noastra personala. Imi doresc din suflet ca aceste randuri sa te ajute sa te uiti la tine cu alti ochi, sa nu te mai judeci, sa nu mai crezi ca este ceva in neregula cu tine daca in acest moment nu esti intr-o relatie, in timp ce toti ceilalti oameni se casatoresc si isi intemeiaza familii. #nocompromises”, a scris Andreea Raicu pe blogul personal.

