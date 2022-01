Andreea Marin a fost întrebată dacă au existat momente în viața ei în care s-a întâlnit cu imposibilul.

"Imposibilul e doar atunci când, dintr-un motiv ce nu depinde de noi, viața noastră e în pericol, un motiv pe care nu-l putem înlătura cum ar fi o boală fără leac. Acolo da, nu mai depinde de noi orice am face. Sau un alt exemplu, în care lucrurile depind de oameni, dar nu de unul singur: un război. Acolo un singur om nu poate să facă minuni, e nevoie de o forță colectivă. Și atunci da, în astfel de situații limită poți spune că nu există nu se poate.

Dar în situațiile în care tu ai putea să faci mai mult și, de fapt, îți pui singur limite și nu faci mai mult din comoditate, din neștiință, din teamă, dar la prima vedere, pentru că dacă ai încerca mai mult ai vedea că nu există un pericol real. Pericolul e doar în mintea ta", a declarat Andreea Marin, în exclusivitate pentru SPECTACOLA și DC NEWS.

Întrebată dacă crede în destin sau mai degrabă că-ți faci norocul cu mâna ta, Andreea Marin a mai spus că: "nu îmi permit să cred în destinul scris de cineva și care nu-mi dă liberul arbitru. Mă deranjează chestia asta. Da, cred în destin, în sensul că și zodiile astea, nu sunt chiar degeaba. Dar anumite trăsături ne sunt dăruite într-un mod cald și frumos la naștere. Dar eu cred și în puterea noastră de a schimba lucrurile în bine. Dacă n-aș crede în asta, n-aș mai face nimic în viață. Doar aș sta și aș aștepta ca lucrurile să se întâmple într-un fel sau altul, fără ca eu să-mi aduc aportul deloc la ceea ce se întâmplă. Ori nu cred că există cineva rațional, care să poată gândi în felul acesta. Destinul mi-a scris liniile vieții și eu n-am nimic de făcut, că eu nu-l pot schimba. E o greșeală să gândești așa".

"Nu sunt irațională, nu mă arunc de la etaj fără să știu ce mă așteaptă jos. Dacă blocul are 2 etaje poate mai am o șansă. Dacă are 9 nu sar!"

"Nu mi s-a pus nimic pe tavă în viața asta. A trebuit să muncesc uneori de trei ori mai mult decât alții pentru a obține aceleași lucruri. În alte cazuri însă am avut un simț, o intuiție, am știut când să mă urc în tren. Ăsta nu e noroc, e asumarea unui risc, curajul de a te avânta chiar când nu ești cu totul pregătit pentru o nouă experiență, dar nu sunt irațională, nu mă arunc de la etaj fără să știu ce mă așteaptă jos sau câte etaje are blocul.

Mă documentez înainte. Dacă blocul are 2 etaje poate mai am o șansă. Dacă ere 9 nu sar! Deci mă pregătesc și găsesc o soluție. Poate sar cu o frânghie, văd eu cum fac, dar nu mă arunc așa în gol.

Trebuie să faci lucrurile în viață cu o anumită moderație, a te documenta înainte, a știi unde te duci, chiar dacă vrei să faci ceva special în munca ta și cu un echilibru în ceea ce faci. Își asumi riscuri, dar nu riscuri prostești", a mai spus Andreea Marin, pentru SPECTACOLA și DC NEWS.

