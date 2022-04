Andreea Mantea, după ce a slăbit 10 kilograme: "Am fost la un pas de depresie"

„Am slăbit 10 kilograme, mă aflu în stadiul în care respir și vorbesc, mă doare abdomenul de la atâta sport. Dacă nu simt febră musculară, am impresia că ceva nu am făcut bine la antrenament.”

„Mi-am pus ambiția foarte tare, am fost la un pas de depresie când am văzut câte kilograme am luat din nimic. Așa că acum chiar vreau să mă ocup de mine, să fiu în cea mai bună formă fizică a mea„ a spus Andreea Mantea pentru libertatea.ro.

Întrebată cum reușește să se mai relaxeze, fiind implicată în atâtea proiecte profesionale și, în același timp, crescându-l singură pe fiul ei, după ce s-a despărțit de luptătorul MMA, Cristi Mitrea, prezentatoarea TV a răspuns:

„În astfel de momente libere îmi place să mănânc ceva dulce și să beau un pahar cu vin roșu, foarte sec. Dar în liniște, să citesc o carte, să mă uit la un film, să îmi aud gândurile. E bine să avem momente de noi cu noi înșine și îmi găsesc timp pentru asta”, a mai declarat prezentatoarea TV.

Andreea Mantea nu vrea să poarte rochia de mireasă

Andreea Mantea a vorbit și despre viașa ei amoroasă:

„Și la film dacă mă duceam cu cineva, gata, eram „cuplată”. Sunt de părere că viața personală trebuie ținută departe de ochii presei.”

„E bine, e liniște și deocamdată am nevoie de aceste lucruri. Când o să am nevoie de văpaie, mă voi ocupa. Deocamdată e liniște și mă bucur de ea.”

„Vorbesc din punctul meu de vedere, dacă nu faci pasul acesta (căsătoria) cu cine trebuie și cu cine merită, nu o mai faci; preferi să te întâlnești cu persoana respectivă în altă viață. Dacă nu mi s-a întâmplat până la vârsta asta și dacă n-am făcut pasul acesta până acum…„, a mai spus Andreea Mantea, potrivit sursei citate.

