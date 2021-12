Andreea Mantea, după ce a fost criticată că e GRASĂ și are "șunculiță": Am aflat că sunt însărcinată, din nou... de vreo doi ani

Andreea Mantea a fost pusa la zid de urmăritorii ei, după ultimele imagini și filmulețe cu ea, publicate în mediul online, pe rețelele sale de socializare.

Prezentatoarea TV a fost criticată că e cam pliniță și nu ar trebui să se afișeze așa pe Internet, iar reacția vedetei nu a întârziat să apară, fiind revoltată de ce i-au putut spune oamenii.

Andreea Mantea își ține viața personală departe de lumina reflectoarelor, mai ales de când a devenit mamă pentru prima dată, astfel că nu se cunosc detalii despre vreo relație în care ea ar fi implicată în acest moment. Cu toate acestea, internauții s-au grăbit să afirme că este însărcinată, iar Andreea Mantea nu sa ferit să recunoască ce se ascunde, de fapt, în spatele kilogramelor în plus.

Comentariile acide la adresa Andreei Mantea

- "Puțin cam plinuță"

- "Așteptăm un bebe cumva?"

- "Ești puțin însărcinată sau mi se pare mie?"

- "Pari grasă în rochia asta... deloc sexy pentru mine"

- "Este un mod de a ne spune să avem încredere în noi, și să ne simțim bine în pielea noastră. Ce tot criticați ca trântele?"

Andreea Mantea, prima reacție. Adevărul kilogramelor în plus

Vedeta a afirmat ferm că este doar grasă și că dacă ar fi fost însărcinată ar fi împărtășit vestea.

"Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație.

Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată.

Eu nu am voie să fiu grasă... Andreea Mantea este grasă, are butică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată.

Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeti-mă. De doi ani încoace, mă de doi ani...

Nu, nu sunt însărcinată, sunt doar grasă!", a spus Andreea Mantea pe Instagram.

Copilul Andreei Mantea nu ține legătura cu tatăl lui. Cum a aflat că este însărcinată cu primul copil

Andreea Mantea are un copil, pe David, din relația cu luptătorul Cristi Mitrea, însă bărbatul nu și-a recunoscut copilul de la bun început.

Deși a încercat să reia legătura cu el și să facă tot ceea ce au pierdut în tot acest timp, fiul Andreei Mantea nu și-a dorit acest lucru, dorindu-și să fie mereu alături de mama lui.

Într-un interviu de acum ceva timp, Andreea Mantea a dezvăluit cum a aflat că este însărcinată, într-o perioadă în care nu credea că poate avea copii.

"Eram în țară când am simțit, am știut eu că sunt însărcinată. Eram în trafic, era noapte, mă grăbeam să ajung undeva și în momentul în care o mașină de pe sensul celălalt a schimbat doar banda, a venit de pe banda 1 pe banda 2 a lui, cumva s-a apropiat de axul drumului, iar când a schimbat farurile au fost îndreptate către mine.

Când le-am văzut m-am speriat și mi-am dus mâna la burtă că am crezut că o să intre în mine, eu am vrut să-mi protejez sarcina, atunci am aflat că sunt însărcinată, atunci am conștientizat eu", a spus Andreea Mantea.