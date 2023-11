Andra, momentele de care nu este mândră deloc: "Încerc să le dau un exemplu copiilor mei. Nimic nu merită"

"Cele mai grele momente pentru mine au fost cele de epuizare fizică. Repetiții lungi, intense, cu interpretare și coregrafie, nopți nedormite din diverse motive - uneori unul dintre copii este răcit, alteori sunt prea emoționată ca să pot închide ochii… Nu doar o dată am avut nevoie de ajutor medical pentru a-mi reveni rapid, pentru a urca pe scenă.

Nu sunt mândră de aceste episoade, pentru că încerc să am grijă de mine, să le dau un exemplu și copiilor mei: nimic nu merită atât efort încât să îți pui sănătatea în pericol. Se întâmplă uneori și mă bucur că am reușit să mă adun și să mă refac. Sunt ocazii în care îmi readuc aminte că cel mai important este să fii sănătos, că orice altceva se poate rezolva", a spus Andra pentru viva.ro.

La 14 ani, deja cunoștea succesul

"Nu mi-am dat seama ce notorietate am, am fost foarte concentrată pe ce am de făcut. Voiam ca fiecare apariție să fie cât mai bună. Mă pregăteam mult, mă consumam mult de emoții și dădeam tot ce puteam atunci când înregistram, sau urcam pe o scenă, sau mergeam la o emisiune TV/radio. Când au început să mă salute oameni pe stradă, m-am simțit bucuroasă, mândră de ce realizam, dar eram un copil: nici nu îmi făceam multe griji, nici nu conștientizam ce înseamnă să fii cunoscut.

Este complicat să fii artist, când ești doar adolescent: este o perioadă de formare, de dezvoltare, ești și influențabil și impresionabil. Este foarte important să ai lângă tine oameni care să te ajute să rămâi cu picioarele pe pământ. Eu am fost sprijinită și ajutată de părinții mei. Ei au avut grijă ca, pe lângă cariera artistică pe care mi-o doream enorm, să duc o viață echilibrată: să merg la școală, să am prieteni, să nu mă port nefiresc pentru vârsta mea. Le mulțumesc și acum pentru că, datorită echilibrului pe care mi l-au dat atunci, sunt femeia de astăzi", a mai spus artista.

Despre relația cu Cătălin Măruță

În luna august, artista a împlinit 37 de ani, vârstă care se pare că vine și cu anumite cerințe în ceea ce îl privește pe soțul ei, Cătălin Măruță.

"Simt nevoia ca, atunci când intri în casă, să te uiți la mine"

"Simt nevoia de mai multă atenție din partea lui Cătălin, lucru pe care l-am discutat cu el. Ne-am așezat la masă și i-am spus: "A fost foarte bine până acum, dar acum am nevoie de mai multă atenție că așa simt acum, nu știu de ce, nu știu dacă e specifică vârstei sau maturizării.

Simt nevoia de mai multă atenție din partea ta, simt nevoia ca, atunci când intri în casă, primul lucru, să te uiți la mine. Nu știu dacă din egoism fac asta. Vreau ca atunci când deschizi ușa să te uiți în ochii mei, să simt dragostea ta.” Nu să-mi spună toată ziua "te iubesc”. Îmi place, dar prefer genul ăsta de iubire, ca din filme, să văd că mă iubește din privirea lui.

"Cătălin e un om mai introvertit"

Eu am fost tot timpul omul din această relație care a dat de la început mai mult. Cătălin e un om mai introvertit, deși nu pare. El a fost omul mai introvertit din relație.

De la început, am avut răbdarea asta să ne luăm unul după altul - eu să preiau de la el niște lucruri, el de la mine. Știu că un om vine cu un bagaj de acasă, de la părinții lui și e învățat într-un anumit fel. Dacă părinții lui sunt mai rușinoși, eu vin dintr-o familie în care ne arătăm iubirea peste tot - lucruri pe care Cătălin le-a înțeles ușor, ușor. Și i-am zis: "Așa cum eu iau de la tine unele lucruri, să știi că nu mă sufoci, să nu-ți fie teamă. Nu e mult. Eu vin dintr-o familie în care ne place să ne spunem lucruri.”, spunea Andra, în podcastul "Da Bravo!”.

