Andra, despre jignirile pe care le primește: Vor să rănească pentru că sunt nefericiți

"Am fost și cred că sunt victima bullyng-ului și acum, ca persoană expusă publicului. Totuși, am o personalitate care mă face să nu observ răutățile și foarte puține ajung la mine cu adevărat. Am un mod de a fi, privesc mereu înainte, îmi văd de drumul meu, dar nu sunt de piatră, desigur. Oamenii aruncă vorbe cu mare ușurință, mai ales în online, când ei sunt în fața unui ecran și nu simt că îi costă nimic, nici nu văd privirea omului rănit. Sunt o fire sensibilă, dar nu prea pun la suflet aceste vorbe, iar dacă mă afectează, vorbesc cu cineva apropiat, de obicei cu Cătălin, și mă încurajează imediat, îmi spune că oamenii vor să rănească pentru că sunt ei furioși sau nefericiți, că nu are legătură cu mine agresiunea lor", a spus Andra, într-un interviu pentru viva.ro.

Antonia este o altă vedetă care, recent, a povestit că a fost victima bullyng-ului.

"Am crescut în Utah și Las Vegas de la 6 până la 18 ani. Nu aș spune că a fost o copilărie grea, a fost o perioadă frumoasă, chiar una dintre cele mai frumoase din viața mea. M-am acomodat destul de ușor noii vieți, într-un univers nou. Știam deja limba engleză din România. M-am integrat destul de ușor acolo, mi-am făcut prieteni, începusem să fiu interesată și de muzică, să cânt. Chiar îmi amintesc cu bucurie de toată acea perioadă", a povestit Antonia pentru viva.ro.

"La școală era bine, îmi plăcea, dar nu eram deloc fan matematică! (râde) Îmi plăceau mult limba engleză, literatura, orice avea legătură cu muzica. Am avut mulți prieteni, cu unii dintre ei țin legătura și acum (mai ales cu cei de la liceu). Cred că ce am preluat din societatea americană sunt relaxarea, optimismul. Mi-a displăcut mult bullying-ul (și eu m-am confruntat cu el), dar și faptul că mulți aveau arme pe care le foloseau de la vârste mici. De aceea, părinții meu erau super stricți cu programul meu, cu cât timp aveam voie în oraș, la petreceri", a mai povestit artista.

