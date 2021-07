Anca Țurcașiu, de NERECUNOSCUT. Nu mai arată deloc cum o știai: Sunt foarte schimbată, sunt alt om

Loredana Groza, GAFĂ colosală. Internetul a luat foc: Uite-o pe tanti! Mincinoaso, vezi că ți se vede tăietura!

După Loredana Groza, românii au luat-o la ochi și pe Anca Țurcașiu, pe care au acuzat-o că are operații estetice care au deformat-o complet.

La 51 de ani, vedeta nu s-a putut abține și a ținut să le închidă gura cârcotașilor.

Odată cu divorțul de Cătălin Georgescu, Anca Țurcașiu pare că a înflorit, arată incredibil, s-a reinventat și și-a schimbat complet look-ul.

Noua imagine a artistei nu a fostă văzută cu ochi buni de prea mulți, motiv pentru care s-au născut o mulțime de controverse și mulți au întrebat-o dacă nu cumva a apelat la operații estetice pentru a arăta așa bine.

Anca Țurcașiu, replică. Ce spune despre operațiile estetice

Sătulă deja de astfel de întrebări, Anca Țurcașiu a răspuns imediat.

"Am impresia că, la noi, au luat amploare operaţiile estetice – mă refer la feţele anumitor persoane care încep să semene una cu alta, aproape că nu mai ştii cine a fost cine înainte. Dar nu mă interesează, fiecare e liber să facă ce vrea cu chipul său. Chiar dacă şi eu am fost acuzată de către oamenii care scriu mesaje pe reţelele de socializare că mi-am făcut ceva, da, sunt foarte schimbată, sunt alt om, într-adevăr.

Sunt mai slabă, sunt mai zâmbitoare, sunt cu părul total diferit, drept şi cu o culoare un pic schimbată. Dar îi invit să pună una lângă alta fotografiile mele de la 20, 30, 40 şi 50 de ani şi să vadă că sunt absolut aceeaşi persoană. Nu mă apuc să răspund pe nicio reţea de socializare la niciun comentariu, pentru că ar naşte nişte discuţii interminabile şi nu stau să dau socoteală nimănui", a declarat Anca Țurcașiu pentru clickpentrufemei.ro.

Anca Țurcașiu, atacată și comparată cu Loredana: Doamne aşa arăţi mai nou?

Anca Țurcașiu este acuzată de oamenii ce o urmăresc pe Instagram că începe să o ia pe urmele Loredanei Groza și spun că nu o mai recunosc și că a exagerat cu modificările și cu operațiile estetice.

Vedeta a publicat o fotografie în care se dă într-un leagăn, dar admiratorii au fost uimiți de apariția sa, arătându-se dezamăgiți.

"Doamne aşa arăţi mai nou? Operaţiile nu cred că trebuia să-ţi schimbe trăsăturile iniţial. De nerecunoscut!"

- "Ești de nerecunoscut, erai o femeie frumoasă, păcat"

- "Dacă nu citeam cine e, nici nu o recunoşteam! Păcat!"

- "Erai mult mai frumoasă înainte, îmi pare rău, dar nu te-am recunoscut, eşti schimbată total, nu îmi vine să cred că eşti Anca Ţurcaşiu pe care o ştiam, De ce să vrei să nu mai fii tu?"

- "Nu îmi place noua Anca Ţurcaşiu"

- "Păcat ca te-ai urâţit şi tu. Nu ştiu ce vă trece prin cap să vă pociţi aşa. Te-ai deformat. Mare păcat ca erai naturală și erai ok. Te-ai lucrat şi tu precum Loredana….cred ca nici voi nu vă mai recunoaşteţi, noroc, cu cărțile de identitate"

Cum se simte Anca Țurcașiu la 51 de ani

Anca Țurcașiu a împlinit la începutul lunii mai vârsta de 51 de ani, iar cu ocazia zilei speciale, vedeta a publicat o serie de fotografii de pe litoral.

"Mă simt foarte bine în pielea mea, la 51 de ani. Aşa, ca un element de divertisment, pot să vă spun că pe tort am pus cifrele 1 şi 5, dar nu în ordinea în care ne-am fi aşteptat, adică 51, ci invers, 15. Şi am făcut asta nu fiindcă vreau să-mi ascund vârsta. Nu am cum aşa ceva. Pe de altă parte, sunt conştientă că sunt încă o femeie care mai are ceva de spus", a declarat Anca Țurcașiu pentru playtech.ro.