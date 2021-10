Anca Serea, goală în cadă, mesaj pentru femei: Nu este ușor! Și voi puteți reuși (FOTO)

"Zilele acestea am petrecut mult timp în doi, alături de Adrian, şi pentru că multe persoane m-au întrebat, vă voi explica în continuare mai în detaliu. Chiar dacă poate v-am mai spus şi în trecut timpul petrecut în cuplu este deosebit de important deoarece menţine o relaţie sănătoasă. Atunci când ai o familie, adică când apar copii, prioritatilese schimba şi ajungi, fără să vrei, prins într-o rutină obositoare între muncă şi casa.

Noi în cuplu ne alocăm în fiecare săptămână cel puţin o zi în care ieşim în oraş singuri şi încercăm, pe cât posibil, să avem şi câteva zile de vacanţă în doi. Nu vă imaginaţi că este uşor, chiar dacă multe persoane îşi imaginează că am foarte multe ajutoare, adevărul este că doar mama şi bonă Leei sunt cele care au grijă de copii. Însă cred că dacă noi am reuşit şi voi puteţi reuşi. Nu îmi imaginez că deţin reţeta fericirii în cuplu, dar ştiu că nu este suficient să spui unui om că îl iubeşti, trebuie să îi şi arăţi şi să ai parte de momente de linişte şi tandreţe cu acesta", a scris Anca Serea pe Facebook.

"Adi își dorește foarte mult"

De curând, Anca Serea a vorbit și despre o posibilă a șaptea sarcină, dar și despre despărțirea de fiul ei, David, care a plecat la studii în Olanda.

"Arăt că aș fi însărcinată? Mi se pare că am postat o poză în care eram cu o rochie foarte lungă și era foarte creponată în zona abdomenului și, de atunci, s-a speculat. Întrebau oamenii pe conturile de socializare. Nu că nu mai vreau… Adi își dorește foarte mult, eu, sincer… nu că nu mai vreau… nici nu mai pot. Am niște probleme medicale, oarecum, pe care nu le-am trecut de anul trecut. Și starea mea de sănătate e mai precară de la anemia aia… Anemia o am de când eram mică, să spun așa, cred că de la 18 ani. Nu e cazul. Am 41 de ani, e suficient", a spus Anca Serea pentru ciao.ro.

"A fost foarte greu pentru mine"

"Vorbim pe messenger, pe video…. A fost foarte greu pentru mine. Nu am avut neapărat sindromul cuibului gol pentru că el a fost un băiat foarte deștept și a știut să mă pregătească dinainte… El a fost genul de copil care nu ieșea din casă… nici la 16 ani, nici la 17… nu ieșea deloc… Și, înainte de BAC, s-a mutat într-un apartament pe care-l aveam noi, și am înțeles așa...

Am mers la un specialist care m-a ajutat oarecum treptat, dar e greu. Grijile, faptul că nu e acasă, faptul că nu pot să-i gătesc, nu neapărat că–mi fac probleme că până la urmă este cum o vrea Dumnezeu… Face totuși 20 de ani, nu mai e copil, e mare. Am fost la un specialist împreună cu el ca să mă învețe să nu-i mai spun “copilul meu”, să-i spun “fiul meu”, că el nu mai este copilul meu… eram speriată un pic de pericolele societății noastre, cred că orice mamă normală la cap se gândește la ce trăim în zilele noastre. Dar el este un tip extrem de inteligent și de bun", a spus Anca Serea.