Anamaria Prodan, decizie în cazul lui Gigi Becali, după ce agentul FIFA a devenit patron de televiziune. "Am început să-l înțeleg"

Anamaria Prodan a anunțat, de Ziua Televiziunii, că se alătură Trustului Realitatea, preluând conducerea editorială a două posturi noi - Realitatea Sportivă și Realitatea Star. Ambele se vor lansa de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Întrebată despre scandalul cu Gigi Becali, Anamaria Prodan a spus că nu-l va cenzura, iar finanțatorul echipei FCSB va putea intra în direct, fără probleme, la emisiunile noului post de televiziune, atunci când va fi vorba despre un subiect de interes.

„Gigi Becali va putea intra în direct la televiziune. Este patronul echipei FCSB. Eu spuneam că în mijlocul scandalului este un jurnalist fabulos. Eu fac business. Nu mă interesează.

Mi-am dat seama că Gigi Becali nu are prieteni. Nu știu dacă e bine sau e rău. Au fost persoane care au stat la masa mea și apoi mi-au făcut rău. Am început să-l înțeleg. El tratează totul ca pe business. Eu, ca femeie, mai am răbufniri. M-a întărit și mai tare disputa cu Gigi Becali. Am zis să las garda jos cu Gigi Becali. Eu l-am susținut. Pentru mine a fost un șoc. Este o lecție de viață. Îi mulțumesc că mi-a predat-o. A fost învățătorul meu”, a declarat Anamaria Prodan la Realitatea Sportivă.

Anamaria Prodan: Mă întorc la prima dragoste

"E o provocare maximă pentru mine pentru că, provenind din rândurile presei, mă întorc la prima dragoste și o fac ca numărul 1. Întotdeauna am crezut în puterea fabuloasă pe care o are presa de a schimba orice, oricând, oricât. Cred cu putere în oamenii tineri, foarte bine pregătiți. Vreau să-i mulțumesc unui om care îmi este foarte drag: Paul Păcuraru. Este partenerul meu, un bărbat extraordinar, un bărbat atât de deștept încât ți-e foarte drag să te uiți la el. Vom pune bazele celor două proiecte altfel decât tot ce avem azi pe piață. Un canal de sport altfel decât ceea ce este. E foarte greu să te bați azi ca un bebeluș nou-născut cu niște posturi uriașe care fac de zeci de ani sport. Numai că omul sfințește locul. Noi o să strângem o echipă frumoasă, fără pată, fără telefoane care sună "Dă în ăla, dă în ăla!". Absolut toată lumea! Când s-a aflat în piață ca Ana merge către Realitatea a fost o nebunie. Unii care erau dușmani au încercat repede să repună bazele unei prietenii. Toată lumea mă cunoaște. Nu mă schimbă faptul că sunt patron la televiziune sau că sunt impresar de succes. Cine greșește plătește. Așa e în viață și așa e și în fotbal", a mai declarat Anamaria Prodan. Vezi mai mult AICI.