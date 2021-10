Anamaria Prodan, decizie după ce Reghe a spus că a depus actele de divorț

Anamaria Prodan a reacționat după ce Laurențiu Reghecampf a spus că a depus actele de divorț. În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță de la ProTV, impresara a mărturisit că nu va vorbi niciodată urât despre omul cu care a construit o familie frumoasă și un imperiu financiar.

Îl numește în continuare pe Reghe Soarele ei și a decis ca, de acum înainte, să facă tot ce e posibil pentru a-i proteja pe copii de suferința ce poate apărea din cauza despărțirii.

Anamaria Prodan a mai spus, pentru prima oară, că probabil a făcut și ea niște greșeli în această căsnicie și că nu a fost foarte atentă la semnele care anunțau despărțirea, potrivit Fanatik.

„De-a lungul vieții am făcut niște greșeli. Nu am fost foarte atentă. Am să lupt să nu simtă copiii mei nenorocirea asta”, a spus Anamaria Prodan la PRO TV.

„Niciodată nu am știut care este adevărul, nici în momentul de față. Încă mai am niște oameni adevărați care vin la mine”, a mai spus impresara.

Laurențiu Reghecampf, anunț despre divorț

„Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu.

Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsniciei de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!", a spus Laurențiu Reghecampf, antrenorul Universității Craiova, pentru Cancan.

Anterior, după ce s-a zvonit și că presupusa iubită a lui Reghe ar fi însărcinată, Anamaria Prodan a scris pe Instagram: „Laurențiu Reghecampf este tatăl copiilor mei și este soarele familiei noastre cât timp trăim pe pământ! Fotografia postată spune totul! Suntem mereu la înălțime! Comentarii și explicații nu există pentru că el, Reghe, este eroul băiatului meu, Reghe Jr. Nimic nu ne face să-l iubim mai puțin. Dimpotrivă, îl iubim mai mult!

Dumnezeu nu lasă nimic sfânt să dispară! Prostiile presei gen "lovitură pentru Anamaria Prodan" sau pentru familia Prodan nu există pentru mine și copiii mei. Satisfacție nu vom da nimănui pentru că familia Reghecampf Prodan este mai puternică ca niciodată, iar copiii mei au cel mai puternic tată de pe mapamond."