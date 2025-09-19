Analiza sistemului medical românesc. Dr. Bogdan Andreescu, la DC Medical și DC News

Bogdan Andreescu, medic primar chirurg, a analizat sistemul de sănătate din România.
Dr. Bogdan Andreescu, chirurg la Spitalul Clinic Colentina din București, a discutat cu jurnalistul Val Vîlcu, despre starea sistemului medical românesc.
Printre subiectele abordate se numără:
"Ce să spun, aștept să văd reforma. Când aud cuvântul "reformă", deja am o reacție. Nici nu știu cum să o încadrez, pozitivă sau negativă".
"Problema reală este cât cheltuie România pe un locuitor. Dacă vrei să compari lucruri, trebuie să compari mere cu mere. Așa, avem o valoare relevantă care ne aduce cu picioarele pe pământ".
"Nu se spune că, dacă un pacient a fost operat la privat și au apărut complicații care necesită terapie intensivă, unde costurile sunt foarte mari și el nu și le mai permite, spitalul privat nu poate sau nu vrea să-l trateze, ci că este, de fapt, o problemă de resurse".
"Autofinanțarea înseamnă că spitalul nu mai depinde de aparatură sau bani de chirie de la autorități".
"Dacă vrei să ai spitale performante, doctorii super-specializați trebuie să fie atrași acolo unde există condiții corespunzătoare".
" În România, avem coplata de 10 lei, care este absurd de mică. E o bătaie de joc".
"Sistemul actual are 6 milioane de contribuitori și 18 milioane de beneficiari – acest dezechilibru face ca funcționarea să fie dificilă. Sunt frustrat când vin pacienți fără asigurare, de exemplu din Anglia, și trebuie acceptați, chiar dacă nu au contribuit anterior".
Emisiunea apare sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 14:00, pe:
Site-urile:
www.dcmedical.ro
www.dcnews.ro
www.dcnewstv.ro
YouTube:
https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539
https://www.youtube.com/@dcnewsromania
https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV
Facebook:
https://www.facebook.com/dcmedicalro
https://www.facebook.com/dcnews.ro
https://www.facebook.com/dcnewstv
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu