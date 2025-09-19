Analiza sistemului medical românesc. Dr. Bogdan Andreescu, la DC Medical și DC News

Dr. Bogdan Andreescu, chirurg la Spitalul Clinic Colentina din București, a discutat cu jurnalistul Val Vîlcu, despre starea sistemului medical românesc.

Printre subiectele abordate se numără:

Reforma sistemului medical

"Ce să spun, aștept să văd reforma. Când aud cuvântul "reformă", deja am o reacție. Nici nu știu cum să o încadrez, pozitivă sau negativă".

Cât costă sănătatea în România

"Problema reală este cât cheltuie România pe un locuitor. Dacă vrei să compari lucruri, trebuie să compari mere cu mere. Așa, avem o valoare relevantă care ne aduce cu picioarele pe pământ".

Transferul pacientului de la spitalul privat la cel de stat

"Nu se spune că, dacă un pacient a fost operat la privat și au apărut complicații care necesită terapie intensivă, unde costurile sunt foarte mari și el nu și le mai permite, spitalul privat nu poate sau nu vrea să-l trateze, ci că este, de fapt, o problemă de resurse".

Investițiile autorităților în sistemul medical

"Autofinanțarea înseamnă că spitalul nu mai depinde de aparatură sau bani de chirie de la autorități".

Cum pot fi atrași medicii în spitalele mici

"Dacă vrei să ai spitale performante, doctorii super-specializați trebuie să fie atrași acolo unde există condiții corespunzătoare".

Coplata în sistemul medical

" În România, avem coplata de 10 lei, care este absurd de mică. E o bătaie de joc".

Dezechilibru în asigurările medicale

"Sistemul actual are 6 milioane de contribuitori și 18 milioane de beneficiari – acest dezechilibru face ca funcționarea să fie dificilă. Sunt frustrat când vin pacienți fără asigurare, de exemplu din Anglia, și trebuie acceptați, chiar dacă nu au contribuit anterior".

